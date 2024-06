Stand: 03.06.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Geesthacht: Motorradfahrerin bei Sicherheitstraining schwer verletzt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei verunglückte die 23-Jährige am Sonntag bei einem Fahrsicherheitstraining auf dem Heidbergring. Mehrere Biker hatten sich dort getroffen und auf dem Rundkurs Fahrübungen absolviert. Dabei kam die Frau mit ihrer Maschine von der Piste ab und stürzte auf einer Böschung. Das Motorrad rutschte nach Angaben der Polizei die Böschung hinab und landete am Fuß des Hanges. Die Fahrerin blieb schwer verletzt liegen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Warum die Frau und ihre Maschine vom Kurs abkamen, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Preisverleihung in Lübeck: "Demokratie bewahren und entwickeln"

Die Dräger Stiftung hat zu ihrem 50-jährigen Bestehen den Wettbewerb "Demokratie bewahren und entwickeln" ausgelobt. Am Montag werden im Lübecker Rathaus die Preise verliehen. Sie gehen an entsprechende Beiträge von Vereinen, Organisationen und Institutionen aus Lübeck und Umgebung. Insgesamt sind Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro ausgeschrieben. Laudator ist Altbundespräsident Joachim Gauck. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Phönix Lübeck bereitet sich auf Borussia Dortmund vor

Den Regionalliga-Fußballern von Phönix Lübeck steht ein großes Spiel bevor: In der ersten Runde des DFB-Pokals wird Borussia Dortmund zu Gast sein. Das hat die Auslosung am Wochenende in der ARD-Sportschau ergeben. Laut Phönix-Geschäftsführer Frank Salomon erfordert das umfassende Vorbereitungen und Abwägungen, wo die Partie stattfinden soll, sodass möglichst viele Zuschauer dabei sein können. Die Spiele der ersten Pokalrunde finden zwischen dem 16. und 19. August statt. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau beendet Saison auf Platz 8 der zweiten Liga

Im letzten Spiel der Zweitligasaison konnten sich die Handballer des VfL Lübeck-Schwartau trotz mehrerer Aufholjagden gegen den TuSEM Essen nicht belohnen und mussten schlussendlich eine Heimniederlage einstecken. Das Spiel endete 25:29. Die Lübecker beenden ihre Saison damit auf Platz 8. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

