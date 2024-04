Stand: 24.04.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Neues Maßnahmenpaket für Lehrernachwuchs

Bildungsministerin Karin Prien (CDU)will mit einem neuen Maßnahmenpaket für mehr Lehrernachwuchs sorgen. Junge Menschen sollen bei der Studienwahl besser beraten werden, um unter anderem die Abbruchquote zu senken. Sehr groß ist der Lehrermangel demnach zum Beispiel an Schulen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dorthin will die Ministerin Referendare unter anderem mit einem Sonderzuschlag und der Übernahme von Umzugskosten locken. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Arbeitnehmer in SH 2023 häufiger krank

Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein waren im vergangenen Jahr so häufig krank wie noch nie. Besonders hoch sind die Fehlzeiten laut Barmer Ersatzkasse in der Region um Lübeck. Im landesweiten Vergleich liegt Ostholstein im Negativranking hinter Neumünster auf Platz 2 mit gut 25 Fehltagen pro Beschäftigtem. Auf Platz 4 und 5 stehen der Kreis Herzogtum Lauenburg und Lübeck. Auch sie kommen auf fast 25 Fehltage. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

A20 Höhe Groß Grönau: Auto fährt weiter trotz Unfall

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der nach einem Unfall weitergefahren ist, statt die Polizei zu benachrichtigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor bereits am Sonntagmorgen ein Autofahrer auf der A20 in Höhe Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit drei Warnbaken. Der 37-Jährige fuhr danach laut Polizei weiter, blieb aber kurz darauf mit seinem Auto liegen, weil er sich an den Baken zwei Reifen aufgeschlitzt hatte. Die alarmierten Polizisten machten einen Alkoholtest, der ergab 0,3 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

