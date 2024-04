Stand: 18.04.2024 18:10 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mehr Gäste übernachten im Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es im vergangenen Jahr rund 691.000 Übernachtungen gegeben - das sind rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Allerdings fehle es an Fachkräften. Während der Corona-Pandemie seien die Beschäftigtenzahlen im Gastgewerbe im Kreis deutlich zurückgegangen - davon habe sich die Branche noch längst nicht erholt. Derzeit werde mehr Arbeit von weniger Fachkräften erledigt, so die Gewerkschaft NGG. Auch deshalb habe sich die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge mit den Arbeitgebern auf 450 Euro mehr Lohn einigen können. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Bahnhofsbrücke in Lübeck bald fertig: Verkehr fließt anders

In Lübeck steht die Fertigstellung der zweiten Brückenhälfte der Bahnhofsbrücke an. Nach Angaben der Stadt ändert sich damit ab Freitag die Verkehrsführung. Der Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehr wird nun auf das westliche, also dem Bahnhof zugewandten Brückenteil, verlegt. Laut Stadt sind die Arbeiten im Zeitplan und die Bahnhofsbrücke soll dieses Jahr im Herbst fertig werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Kreideaktion: Friday for Future demonstrieren in Lübeck

Die internationale Klimabewegung Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auf dem Schrangen in Lübeck will die Ortsgruppe heute Mittag ein großes Bild mit Kreide malen. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben einen Schriftzug mit Flüssigkreide aufmalen. Dieser ließe sich vom Regen wieder abwaschen. Das Motiv soll ein Bild von der Erde zum Thema Klimagerechtigkeit zeigen. Um 12 Uhr sollen die ersten Linien gezogen und um circa 15 Uhr soll das gesamte Bild fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

