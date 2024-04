Stand: 17.04.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Verfolgungsjagd in Lübeck

In Lübeck wollte die Politei am frühen Montagmorgen einen Rollerfahrer kontrollieren, der ohne Licht unterwegs war. Der junge Mann versuchte laut Polizei zu entkommen und raste durch ein Wohngebiet im Stadtteil St. Lorenz Nord. Weil er zu schnell unterwegs war, stürzte der Lübecker, wie die Polizei weiter mitteilte. Danach sei er zu Fuß weitergelaufen und habe sich in einer Böschung versteckt. Weitere Polizisten umstellten den Bereich, bis der junge Mann herauskam. Am Ende gestand der 19-Jährige laut Polizei, dass er keinen Führerschein hat. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Verstöße ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

A1-Auf- und Abfahrt Pansdorf gesperrt

An der A1 ist die Auf- und Abfahrt Pansdorf (Kreis Ostholstein) Richtung Norden seit 9 Uhr gesperrt. Grund seien massive Schäden, erklärt Susann Sommerburg von der Autobahn GmbH: "Der Winter hat dort seine Spuren hinterlassen in Form von Aufbrüchen. Dort gab es Risse, die dann im Winter aufgeplatzt sind und der Schaden muss nun repariert werden." Es ist eine Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Scharbeutz ausgeschildert. Die Sperrung der Auf- und Abfahrt Pansdorf Richtung Norden wird laut Autobahn GmbH voraussichtlich bis heute Nachmittag, 15 Uhr, dauern. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

