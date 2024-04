Stand: 12.04.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Klimaschutzfonds startet in Ostholstein

Der Kreis Ostholstein vergibt Fördermittel für Klimaschutzprojekte. Er hat einen Klimaschutzfonds aufgestellt und für dieses Jahr mit 25.000 Euro gefüllt. Vom 1. Mai an können Anträge auf Förderung gestellt werden, heißt es von der Pressestelle. Mit dem Klimaschutzfonds ermögliche der Kreis Klimaschutz im Kleinen. So werde sichtbar, dass Ostholstein zur Erreichung der Klimaschutzziele beitrage, so Landrat Gaarz. Der Fonds richtet sich an Privatpersonen, Vereine und Verbände, Schulen und Kitas, sowie Museen, Bibliotheken und Volkshochschulen. Gefördert werden die Projekte in der Regel mit 500 bis 7.500 Euro bei einer Förderquote von bis zu 90 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Rassistische Attacke auf Mutter und Kind in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg haben zwei Unbekannte eine 31-jährige Mutter und ihre beiden Kinder rassistisch attackiert. Die Familie wurde laut Polizei am Mittwochnachmittag beschimpft und angegriffen. Einer der Männer soll auch gegen den Kinderwagen getreten haben, in dem das sieben Wochen alte Baby der Frau lag. Zeugen beobachteten die Situation und kamen der Familie zur Hilfe. Die Frau konnte mit ihren Kindern vor den Angreifern flüchten und blieb laut Polizei unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung und sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Bahn sperrt Übergänge in Lübeck wegen Instandsetzung

Die Bahn sperrt in Lübeck bis kommenden Dienstag Übergänge wegen Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen. Autofahrer müssen zwischen Dänischburg und Kücknitz Umwege in Kauf nehmen. Die Bahnübergänge "Moorkrug" und "Am Moor" sind nach Angaben der Deutschen Bahn von Freitagabend um 23 Uhr an gesperrt. Der Bahnübergang "Waldhusener Weg" ist bis Freitagabend 23 Uhr gesperrt. Die Sperrung gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

