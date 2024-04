Stand: 11.04.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Geld für Hochwasserschutz in Schönberg

Schönberg im Amt Sandesneben-Nusse (Kreis Herzogtum Lauenburg) erhält 600.000 Euro vom Bund, um die Beek zu renaturieren. Das teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, Tim Klüssendorf, mit. Dadurch sollen anliegende Gebiete bei starkem Niederschlag besser vor Hochwasser geschützt werden. Das Geld stammt aus dem Programm "Natürlicher Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum". Ziel der Bundesregierung ist es, den allgemeinen Zustand der Ökosysteme zu verbessern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Umfrage gestartet: Wie kann die Lübecker Bucht attraktiver werden?

In der Lübecker Bucht ist eine groß angelegte und anonyme Gästebefragung gestartet. Die Touristiker hoffen, dass bis zum Herbst möglichst viele Urlauber mitmachen. Dabei sollen die Transportmittel zur An- und Abreise, die Gründe für den Urlaub sowie Wünsche für die Urlaubsregion abgefragt werden. "Ziel ist es, auf Basis der Umfrageergebnisse den Urlaub in der Lübecker Bucht noch passgenauer und schöner zu gestalten", sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Erste Ergebnisse sollen dann im kommenden Frühjahr vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Blumendiebe in Geesthacht unterwegs

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte Blumenzwiebeln und Stauden gestohlen, die die Städtischen Betriebe zum Beispiel am Krügerschen Haus gerade erst gepflanzt hatten. Laut Stadt ist das dieses Jahr bereits zum zweiten Mal passiert. Auch aus Blumenkübeln an den Sitzterrassen am Geesthacher Hafen wurden Pflanzen gestohlen. Am Fährstieg, auf dem Mittelstreifen der Berliner Straße und in der Nähe der Minigolf-Anlage am Uferpark wurden außerdem Narzissen abgeschnitten und mitgenommen. Der Schaden beträgt etwa 850 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

