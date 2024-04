Stand: 09.04.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Vorverkauf für die Eutiner Festspiele angelaufen

Der Vorverkauf für die Eutiner Festspiele (Kreis Ostholstein) läuft laut den Veranstaltern so gut wie noch nie. Achim Krauskopf, Pressesprecher der Eutiner Festspiele, sagte NDR Schleswig-Holstein, die aktuelle Auslastung der Kartenverkaufs liege bei 35 Prozent. "Es sind ja jetzt noch etwa 75 Tage bis zur Eröffnungsfeier der neuen Tribüne, soviele hatten wir zu so einem Zeitpunkt noch nicht verkauft." Das liege womöglich auch an der neuen Tribüne, die die Festpiele bekomme. Am Dienstagabend soll ein weiterer Abschnitt fertiggestellt werden. Premiere für das Stück "Jesus Christ Superstar" ist am 5. Juli. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Lkw-Unfall auf der B207 bei Heiligenhafen

Auf der B207 bei Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in einen Graben gefahren. Während der Bergungsarbeiten war die Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost zur A1 gesperrt. Verletzte habe es keine gegeben. Auch die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Weissenhaus-Betreiber sind Hoteliers des Jahres

Der Preis "Hotelier des Jahres" geht in diesem Jahr nach Weissenhaus. Am Montagabend wurden Natalie Fischer-Nagel und ihr Mann Frank Nagel in München für ihr Resort ausgezeichnet. Die Jury lobte unter anderem die große Kontinuität der Karrieren der beiden und den wirtschaftlichen Erfolg von Weissenhaus. "Wir sind ja in Schleswig-Holstein für Tourismus bekannt und sind aber dennoch mit Weissenhaus und mit den Raten, die wir dort aufrufen müssen, wirklich ein bisschen ein Exot", so Fischer-Nagel. Mit dem Preis werden seit 1990 Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die Hotellerie verdient gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 08:30 Uhr

Bevölkerungszahl im Norden und Süden wächst

Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein wird sich in den kommenden Jahren kaum verändern. Das zeigt eine Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden 2040 etwa 15.000 Menschen mehr in Schleswig-Holstein leben als im Vergleichsjahr 2020. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Deutlich wachsen soll zum Beispiel Flensburg. Hier lebten 2020 etwa 90.000 Menschen, 2040 sollen es gut 94.000 sein - ein Anstieg um etwa fünf Prozent. Knapp dahinter Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg und Segeberg. Sinken wird die Bevölkerungszahl dagegen unter anderem in Neumünster und im Kreis Plön - voraussichtlich um 3,5 beziehungsweise 2,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 09.04.2024 06:00 Uhr

