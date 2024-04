Stand: 05.04.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stockelsdorf: Rentner "spazieren" für Inflationsausgleich

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) demonstrieren am Freitag Renerinnen und Rentner für einen Inflationsausgleich. Sie fühlten sich ungerecht behandelt, so Organisator Jürgen Fischer. Seniorenverbände und Sozialverbände aus ganz Schleswig-Holstein sowie Gewerkschaften wie IG Metall und ver.di unterstützen die Demonstration und deren Anliegen. Es sei landesweit der erste so genannte Spaziergang zu diesem Thema, so Fischer. Er betont, dass dieser Inflationsausgleich dringend erforderich ist. Der Spaziergang startet um 14 Uhr am Münzplatz in Stockelsdorf und zieht durch die Gemeinde. Konkret fordern Fischer und sein Büdnis eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für Rentnerinnen und Rentner. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

