Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Mutter mit Baby in Trave gefallen

In Lübeck ist am Mittwoch eine Frau zusammen mit ihrem Baby, das im Kinderwagen lag, in die Obertrave gefallen. Laut Polizei hatte ihr Hund stark an der Leine gezerrt und sie so ins Wasser gezogen. Die Frau und ihr Baby konnten schnell wieder an Land gezogen werden. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Seiner Mutter ist nichts passiert. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Häfen brauchen Energie-Hilfen vom Bund

Schleswig-Holsteins Häfen müssen schnell die Energiewende schaffen und klimaneutral werden - das forderte die Hafenwirtschaft auf dem Hafentag am Mittwoch in Lübeck. Auch im Lübecker Hafen müssten zum Beispiel Landstromanlagen gebaut werden. Das koste Geld und es brauche Unterstützung vom Bund, forderte der Vorstandsvorsitzende des Gesamtverbandes Schleswig-Holsteinischer Häfen, Frank Schnabel. Die Bundesregierung habe die Bedeutung des Themas aber noch nicht erkannt, so die Kritik. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Europaminister-Konferenz geht zu Ende

In Lübeck endet am Donnerstag die Konferenz der Europaministerinnen und -minister der Länder. In den Media Docks beraten sie unter anderem über Wettbewerbsfähigkeit oder die EU-Klimapolitik. Außerdem soll es um die Europawahl am 9. Juni gehen. Schleswig-Holsteins Europaminister Werner Schwarz (CDU) fordert vor allem junge Leute auf, an die Wahlurnen zu gehen. Bei der vergangenen Europawahl im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung im Land bei knapp 60 Prozent. Die Ergebnisse der Europaminister-Konferenz will Schwarz mit seinen Kollegen am Mittag vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

