Stand: 11.03.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Brand an Hotel in Lübeck-Kücknitz

In Lübeck-Kücknitz ist in der Nacht ein Anbau des Hotels Waldhusen in Brand geraten. In dem Gebäude befindet sich unter anderem eine Kegelbahn. Elf Hotelgäste mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr waren 70 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 9 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Haupthaus des Hotels, in dem sich die Zimmer befinden, wurde nicht beschädigt. Das Dach des Anbaus ist dagegen zerstört. Weil die Wasserversorgung für die Löscharbeiten der Feuerwehr über die Gleise gelegt werden musste, war die Strecke zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Travemünde zwischenzeitlich gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

UKSH-Ärzte streiken heute

Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) heute zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Etwa 2.000 Ärztinnen und Ärzte wollen in Lübeck und in Kiel ihre Arbeit niederlegen. Für 11 Uhr ist in Kiel ein Protestzug zum Finanzministerium geplant. Die Medizinerinnen und Mediziner fordern mehr Gehalt und höhere Zuschläge für die Nachtarbeit. Eine Notversorgung in den Kliniken ist vorhanden. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Marien-Krankenhaus Lübeck meldet Insolvenz an

Nachdem die Übernahme des katholischen Marien-Krankenhauses in Lübeck durch das UKSH gescheitert ist, hat die Betreibergesellschaft der Lübecker Klinik einen Insolvenzantrag angekündigt. Da das Land der Übernahme endgültig nicht zugestimmt habe, müsse die Katholische Marien-Krankenhaus Lübeck gGmbH Insolvenz anmelden, heißt es vom Erzbistum Hamburg. Ursprünglich sollte das UKSH einen großen Teil des Marien-Krankenhauses übernehmen, nachdem die katholische Kirche Anfang 2023 die Schließung der Klinik angekündigt hatte. Der Großteil der Mitarbeitenden sei bereits zum UKSH gewechselt, hieß es. In das Gebäude des Krankenhauses soll laut dem Erzbistum das das Alten- und Pflegeheim "Caritashaus Simeon" einziehen. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2024 | 08:30 Uhr