Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr

Seit heute Nacht streiken unter anderem Beschäftigte des Sicherheitspersonals am Flughafen in Hamburg. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Auch bei der Deutschen Bahn fahren heute kaum Züge. Grund ist ein Streik der Lokführer. Bis morgen Mittag fallen auch in Schleswig-Holstein viele Züge aus. Das betrifft sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr. Es gibt einen Notfahrplan. Auf der Strecke von Kiel nach Hamburg fahren die Züge nur alle zwei Stunden, von Lübeck nach Hamburg jede Stunde. Bei der AKN, Erixx oder der Nordbahn wird nicht gestreikt. Doch auch dort kann es vereinzelt zu Zugausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 09:00 Uhr

Wiederaufbau nach Oktober-Sturmflut: Wie kann das Land helfen?

Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will am Donnerstagmittag erklären, wie das Land nach der Ostsee-Sturmflut im Oktober betroffenen Gemeinden beim Wiederaufbau der Deiche helfen möchte. Dazu treffen sich in Großenbrode (Kreis Ostholstein) Vertreterinnen und Vertreter von Land, dem Kreis Ostholstein, Kommunen sowie Wasser- und Bodenverbänden. Auch ein entsprechendes Unterstützungspaket soll bei dem Treffen vorgestellt werden. Insgesamt war bei der Sturmflut laut Land etwa die Hälfte der Regionaldeiche beschädigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Umsatzplus von 13 Prozent: Medizinhersteller Dräger präsentiert Jahresbilanz

Der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger präsentiert am Donnerstag seine Jahresbilanz 2023 - und die dürfte positiv ausfallen. Bereits im Januar hatte das Unternehmen seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Demnach hatte Dräger im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von gut 13 Prozent erzielt und eine Gewinnmarge von 4,9 Prozent. Hintergrund waren nach Unternehmensangaben Nachholeffekte, weil Lieferkettenprobleme behoben worden seien. In diesem Jahr rechnet Dräger allerdings mit weniger Wachstum. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

