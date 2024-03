Stand: 06.03.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Digitale Verwaltung: 80 Prozent laut Umfrage skeptisch

In einer bundesweiten Umfrage im Auftrag der Stadtwerke Lübeck Gruppe sehen mehr als 80 Prozent der 5.000 Befragten mit Skepsis auf die Digitalisierung in der Verwaltung. Selbst kommunalpolitische Entscheider zweifeln der Umfrage zufolge, dass die Digitalisierung in den kommenden Jahren erfolgreich sein wird. Bürger wünschen sich einfachen Zugang zu digitalen Angeboten, Datensicherheit und eine bessere Kommunikation zwischen den Behörden. Für den CEO der Stadtwerke Gruppe Lübeck, Jens Meier, ist die Bereitstellung digitaler Lösungen auf Kommunalebene einer der wichtigsten Punkte der staatlichen Versorgungsaufgabe. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Vorerst keine Warnstreiks im privaten Busgewerbe

Bis Anfang April will die Gewerkschaft ver.di auf weitere Warnstreiks im privaten Busgewerbe verzichten. Das teilte die Gewerkschaft am Dienstagnachmittag nach einer Tarifverhandlung mit dem privaten Omnibusverband mit. Damit soll es auch keine Streiks über Ostern geben. Über den Inhalt der Gespräche haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Am 8. April sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Prozess wegen Vergewaltigung in Beziehung

Von heute an muss sich ein Mann wegen Vergewaltigung vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Die Tat liegt bereits drei Jahre zurück. Der Angeklagte soll im Juni 2021 eine Frau in seiner Wohnung im Stadtteil St. Lorenz missbraucht haben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich zum damaligen Zeitpunkt in einer Beziehung befunden haben. Der Angeklagte sitzt derzeit nicht in Untersuchungshaft, angesetzt sind fünf Verhandlungstage. Ein Urteil könnte am 15. April verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

