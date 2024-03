Stand: 04.03.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Samtleben bleibt Bürgermeisterin von Stockelsdorf

Die Bürgermeisterwahl in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist zugunsten der Amtsinhaberin Julia Samtleben (parteilos) ausgegangen: Sie erhielt nach dem vorläufigen Wahlergebnis 59,4 Prozent der Stimmen. Damit setzte sie sich deutlich gegen ihre Mitbewerber Lars Dietrich von der CDU und den Einzelbewerber Tim Troike durch. 14.000 Menschen waren wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 49,7 Prozent. Im Wahlkampf betonte Samtleben Erfolge ihrer ersten Amtszeit wie die Neuausstattung der örtlichen Feuerwehr, die moderne Schulbauplanung sowie die Rekordinvestitionen bei gleichzeitigem Abbau von Altschulden. Daran wolle sie anknüpfen, erklärte Samtleben auf ihrer Homepage. Das Wahlergebnis sei eine Bestätigung ihrer Arbeit. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Verhaltene Buchungslage über Ostern

In den Tourismusorten entlang der Lübecker Bucht ist die Buchungslage über die Ostertage noch verhalten. In Lübeck-Travemünde liegt die Auslastung laut Tourismusagentur bei immerhin 85 Prozent, im Stadtgebiet sind es nur 65 Prozent. Weniger Gäste als im Vorjahr haben auch in Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf (Kreis Ostholstein) gebucht, berichtet Jens Gotthardt von der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Das liege auch am Wetter und daran, dass Ostern in diesem Jahr so früh liege. "Wir sind aber total zuversichtlich, dass mit einer guten Wetterprognose die spontanen Buchungen über Ostern auch wieder nach oben gehen", sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

VfB-Fans unzufrieden mit Trainer Schnarrenberg

Beim Fußball-Drittligisten VfB Lübeck wird die Hoffnung auf den Klassenerhalt zusehends kleiner. Das 0:0 am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken war schon das siebte sieglose Spiel in Serie. Einige VfB-Fans beschimpften in derber Wortwahl Trainer Florian Schnorrenberg auf einem langen Banner, das vor der Tribüne mit den VfB-Fans hing. Sie haben offenbar keine Hoffnung mehr, dass es unter dem Nachfolger von Lukas Pfeiffer noch etwas werden könnte mit dem Klassenerhalt. Phönix Lübeck dagegen konnte mit 1:0 gegen den SV Spelle-Venhaus punkten. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

