Lübeck spielt nur remis - Fans protestieren gegen Coach Schnorrenberg

Schon in der Anfangsphase der Partie hatten einige Lübecker Anhänger deutlich sichtbar zum Ausdruck gebracht, was sie vom derzeitigen Cheftrainer Florian Schnorrenberg halten - nichts. "Schnorrenberg, verpiss Dich!", stand in großen Buchstaben auf einem langen Banner, das vor der Tribüne mit den VfB-Fans hing. Sie haben offenbar keine Hoffnung mehr, dass es unter dem Nachfolger von Lukas Pfeiffer noch etwas werden könnte mit dem Klassenerhalt.

Schnorrenbergs Bilanz vor der Partie gegen Saarbrücken war auch nicht wirklich mutmachend. Unter dem 46-Jährigen hatte der Aufsteiger bis dato nur fünf Punkte aus den ersten sieben Spielen einsammeln können. Dennoch hatte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms vor dem Spiel gegen den FCS Schnorrenberg in den "Lübecker Nachrichten" das Vertrauen ausgesprochen: "Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Weg gemeinsam schaffen werden. Wir haben uns erst vor acht Wochen für Florian als Trainer entschieden, also warum nicht?"

Lübecks Velasco vergibt Foulelfmeter

Im Duell mit den Saarländern ereignete sich in der ersten Hälfte lange Zeit herzlich wenig. Dies änderte sich aber plötzlich in der 39. Minute. Nach einem Foul von Patrick Sontheimer am Lübecker Jan-Marc Schneider gab es Elfmeter für die Norddeutschen. Nur: Genutzt wurde diese hervorragende Gelegenheit nicht. Robin Velasco setzte die Kugel rechts neben das Tor, und das passte irgendwie zu der Offensivleistung des Neulings. Mit dem 0:0 ging es dann auch in die Pause.

Lübeck auch in Hälfte zwei erschreckend harmlos

Viel besser war das Niveau der Partie auch nach Wiederbeginn nicht. Das Publikum bekam viel Kampf und Krampf und wenige durchdachte Aktionen zu sehen. Eher durch Zufall fand der Ball in der 72. Minute den Weg ins Tor der Saarländer. Da aber der vermeintliche Torschütze Mirko Boland in der Entstehungsphase im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer zurecht nicht. Und sonst? War da nicht mehr viel. Es blieb bis zum Schlusspfiff ein trister Kick, in dem beide Teams offensiv ganz wenig zustande brachten.

