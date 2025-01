Stand: 21.01.2025 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Die Polizei hat in Kiel einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Nach Angaben der Ermittler hatten Polizisten den 23-Jährigen im Bereich des Schützenparks dabei beobachtet, wie er Marihuana verkaufte. Als die Beamten den Tatverdächtigen aufforderten seine Taschen zu leeren, habe dieser sein Handy auf den Boden geworfen und den mutmaßlichen Käufer aufgefordert, es zu zerstören. Bei der anschließenden Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Polizisten nach eigenen Angaben 130 Gramm verpacktes Marihuana, Bargeld in vierstelliger Höhe und ein Klappmesser. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren nach dem Cannabis-Gesetz. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Festnahmen nach Einbruchserie im Raum Rendsburg: Polizei bekam Zeugenhinweise

Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Männer festgenommen, die in den vergangenen Wochen in mehrere Einfamilienhäuser im Raum Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen sein sollen. Die Männer im Alter von 40 und 55 Jahren waren laut Polizei durch Zeugenhinweise ins Visier der Ermittler geraten. "Wir bekamen den entscheidenden Hinweis am Donnerstag von einer aufmerksamen Bürgerin, die beobachtet hatte, dass ein fremdes Fahrzeug immer wieder durch ein Wohngebiet gefahren waren war", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Glätteunfälle in Kiel und im Kreis Plön

In der Nacht zu Dienstag hat es in Kiel und im Kreis Plön insgesamt elf Glätteunfälle gegeben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich überwiegend um gestürzte Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer im Kieler Stadtgebiet und in Schwentinental (Kreis Plön). Einige der Gestürzten hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

