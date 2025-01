Stand: 08.01.2025 08:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bundestagswahl: Nur noch wenige Wahlhelfer gesucht

Für den Wahlsonntag gibt es offenbar in vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer - wie etwa in Neumünster, Preetz (Kreis Plön) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In anderen sind es nur noch wenige, die gesucht werden müssen. So warten zum Beispiel nach eigenen Angaben noch Plön und die Ämter Lütjenburg und Selent/Schlesen auf Rückmeldung der angeschrieben Bürgerinnen und Bürger. Eine Zwangsverpflichtung einzelner Bürgerinnen und Bürger sehen die meisten Ämter als unwahrscheinlich an. Eine Aufwandsentschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld, bekommen alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, je nach Stadt oder Gemeinde sind das zwischen 25 und 70 Euro. Laut Landeswahlleiter werden insgesamt 21.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Schleswig-Holstein benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Nordbahn: Längere Ausfälle bei der Nordbahn wegen kaputter Akkuzüge

Kaputte Akkuzüge sorgen auch am Mittwoch wieder für Ausfälle zwischen Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Nordbahn werden derzeit sieben Akkuzüge im Instandhaltungswerk in Rendsburg repariert. Das heißt: rund ein ein Viertel der Nordbahn-Flotte ist nicht einsatzbereit. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Das Bahnunternehmen rechnet noch bis Freitag vermehrt mit Ausfällen. Bis alle Züge repariert sind, dauert es wohl noch bis zum Frühling. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Prozessauftakt wegen versuchten Mordes in Kiel

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen eine 30-Jährige. Ihr wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Kiel mit einem Butterflymesser auf ihren schlafenden Ex-Freund eingestochen zu haben. Dieser soll durch den Angriff aufgewacht sein und sich gewehrt haben. Insgesamt erlitt der Mann 18 Stich- und Schnittverletzungen, mindestens eine davon in der Brust. Nach Angaben des Landgerichtes leidet die Angeklagte unter einer psychischen Erkrankung. Ein Urteil wird für Mittwoch noch nicht erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2025 | 08:30 Uhr