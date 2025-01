Stand: 07.01.2025 08:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sturmtief "Bernd" sorgt für zahlreiche Einsätze

Am Montagabend ist das Sturmtief "Bernd" über Schleswig-Holstein hinweg gezogen. In den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und in Kiel meldete die Leitstelle rund 80 Einsätze am Abend und in der Nacht für Feuerwehr und Polizei. Häufig ging es dabei um umgekippte Bäume, niemand wurde verletzt. In der Kieler Strohmeyerstraße beschädigte ein Baum zwei Autos. Außerdem flogen in vielen Orten an Sammelstellen Tannenbäume durch die Gegend. In Todenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hob der Sturm laut Feuerwehr das Garagendach eines Einfamilienhauses an. Nachdem Risse am Haus festgestellt wurden, musste es geräumt werden. Die Bewohner konnten später aber wieder in das Haus zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

NOK-Fähre Sehestedt: Betrieb eingeschränkt

Die Fähre am Nord-Ostsee-Kanal in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) konnte in den vergangenen Tagen nicht für den Pkw-Verkehr genutzt werden. Grund dafür war laut einem Sprecher der zuständigen Behörde, Probleme einer Schranke an Bord. Aufgrund von Hydraulik-Problemen ließ sie sich nicht schließen. Am Dienstagvormittag soll die Fähre von 10 bis 11 Uhr außer Betrieb gesetzt werden, um einen neuen Schrankenbaum einzusetzen. Danach soll die Fähre wieder nach Plan fahren. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

30 Jahre Kieler Tafel: Jubiläumsfeier am Dienstag

Die Tafel Kiel feiert am Dienstag ihr 30-jähriges Jubiläum. Am Abend ist ein Empfang im Kieler Rathaus geplant. Der Vorstand der Tafel Kiel, Frank Hildebrandt, sagt, dass sich die Situation der Tafeln in den vergangenen Jahren fundamental verändert habe. Zu Beginn habe es einen deutlichen Lebensmittelüberschuss gegeben, heute nicht mehr. Das sei im Grunde positiv, doch sehr herausfordernd für die Tafel. Der Verein möchte sich mit der Feier bei ihren Helfern, Spendern und Sponsoren bedanken. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Ermittlungen zu Internat Louisenlund eingestellt

Die Staatsanwalt hat ihre Ermittlungen rund um das Internat Louisenlund in Güby im Kreis Rendsburg-Eckernförde bereits im November eingestellt. Das teilte jetzt ein Sprecher auf NDR Anfrage mit. Im vergangenen Mai sollen dort Schüler auf einer Party fremdenfeindliche Parolen gesungen haben. Die Frage, ob und wie viele Schüler mitgesungen haben, blieb demnach offen. Zudem erfüllen die gesungenen Parolen laut Staatsanwaltschaft keinen Straftatbestand. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2025 | 08:30 Uhr