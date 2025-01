Stand: 06.01.2025 08:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Speisen an Uni und Hochschule in Kiel haben jetzt CO2-Score

Die Mensen des Studentenwerks Schleswig-Holstein an der Universität und den Hochschulen in Kiel machen ab dem 6. Januar den CO2-Fußabdruck bei warmen Gerichten kenntlich. Die Gäste sollten dadurch die Möglichkeit haben, ihr Essen bewusster auszuwählen, so das Studentenwerk. Der CO2-Score wird bei den Gerichten ab sofort mit bis zu drei Sternen angegeben: Je niedriger der CO2-Austoß des Gerichts, desto mehr Sterne gibt es. Laut dem Studentenwerk bekommt so zum Beispiel ein veganer Eintopf drei Sterne, eine Portion Pommes nur einen Stern. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Alte Weihnachtsbäume werden abgeholt

Ab dem 6. Januar sammeln die Abfallbetriebe in der Region die Weihnachtsbäume ein. In Kiel gibt es rund 200 Sammelstellen auf Straßen und Plätzen, in Neumünster sind es rund 130, wie die beiden Städte mitteilten. Die Abfallbetriebe entsorgen die Bäume. Allein in der Landeshauptstadt waren es im vergangenen Jahr rund 22.000. Die Weihnachtsbäume werden für Fernwärme verbrannt oder kompostiert. Auch im Kreis Plön und im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es zahlreiche Sammelstellen - in manchen Orten werden die Bäume auch schon mal für das Osterfeuer gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel gewinnt Testspiel bei Union Berlin

Holstein Kiel bleibt nicht viel Zeit, um sich auf die verbleibenden 19 Spiele in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Am Sonntag stand das einzige Testspiel der Kieler auf dem Programm. Die "Störche" gewannen beim Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin mit 2:1. Trainer Marcel Rapp gefiel der Auftritt seiner Mannschaft vor 9.000 Zuschauern nach eigenen Angaben sehr. Er sprach nach dem Spiel von einem guten Start ins neue Jahr. Schon am kommenden Wochenende geht es in Freiburg wieder um Punkte. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2025 | 08:30 Uhr