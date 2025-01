Weihnachtsbaum-Abholung: Hier können Sie ihn in SH entsorgen Stand: 06.01.2025 14:36 Uhr Viele lassen den Weihnachtsbaum bis "Heilige Drei Könige" stehen, dann kommt er weg. Abfallbetriebe haben feste Termine für die Abholung - doch sie nehmen nur abgeschmückte Bäume ohne Fuß mit.

Spätestens jetzt dürften die meisten Tannenbäume erste Nadeln verlieren und das Wohnzimmer dreckig machen. Wer seinen Weihnachtsbaum nicht selbst zum Wertstoffhof fahren möchte, kann ihn zum jeweiligen Abfuhrtermin einfach an die Straße legen. Dafür gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Geschmückte Bäume, Adventskränze oder Tannengrün bleiben liegen

Die Tannenbäume dürfen in den meisten Kreisen und Städten nicht größer als 2,5 Meter sein. Außerdem muss der gesamte Weihnachtsschmuck wie Lametta, Christbaumkugeln oder Kerzen abgenommen werden. Adventskränze oder Tannengrün nehmen die Abfallbetriebe übrigens nicht mit. Die Tannenbäume sollten am Vorabend vor der Abfuhr an eine gut sichtbare Stelle an die Straße gelegt werden, ohne dass sie die Geh- oder Radwege blockieren.

Wann kann man den Weihnachtsbaum entsorgen? Eine Übersicht

In den meisten Orten in Schleswig-Holstein sind Sammelstellen für Tannenbäume ausgewiesen, an denen die Bäume abgelegt werden können und vom jeweiligen Abfallwirtschaftsbetrieb eingesammelt werden. Zumeist wird dieser Service bis Ende Januar geboten. An einigen Orten werden die Bäume auch gleichzeitig mit dem Biomüll abgeholt.



Eine Übersicht und Links zu den Sammelstellen und einigen Abholterminen finden Sie hier:



Flensburg : Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen will, kann das laut Technischem Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg bis zum 12. Januar kostenlos an verschiedenen Sammelstellen erledigen. Über diese Stellen informiert das TBZ auf seiner Internetseite.

Kreis Schleswig-Flensburg : Hier können die Tannen kostenpflichtig beim Recyclinghof abgegeben oder klein geschnitten in der eigenen Biotonne entsorgt werden. Die Gemeinde Harrislee gibt online einen Überblick über Abholtermine.

Kreis Nordfriesland: Eine kreisweite Übersicht gibt es nicht. Jede Gemeinde organisisert die Abholung selbst - und informiert darüber. So gibt die Gemeinde Leck auf ihrer Webseite einen Überblick über Abholtermine.

