Überfülltes Tierheim in Rendsburg: Besuch nur mit Anmeldung

Das Tierheim Kronswerker Moor in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kann wegen Überlastung derzeit nur nach Anmeldung besucht werden. Laut Vorsitzendem Marc Nadolny fehlen Personal und Kapazitäten, da seit Oktober über 80 Katzen aufgenommen wurden. Bereits seit Mitte Dezember gelten die Einschränkungen. Nadolny fordert eine Katzenschutzverordnung, um die unkontrollierte Vermehrung einzudämmen. Für die vielen Tiere werden dringend neue Zuhause gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Kiel: Stadtbahn nimmt Gestalt an

Die geplante Stadtbahn für Kiel nimmt weiter Form an. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer unterzeichnet heute eine Zielvereinbarung mit dem Gewerbeverein "Die Gaardener". Darin werden alle bisherigen Planungen schriftlich fixiert. Die erste Linie, die 2034 starten soll, verändert Straßen wie Gablenzstraße und Vinetaplatz. Auch viele Geschäfte sind betroffen. Das Projekt erhält Unterstützung vom Land Schleswig-Holstein. Anwohner und Gewerbe sollen laut Stadt intensiv eingebunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Probleme mit der Straßenbeleuchtung in Kiel

Laut der Polizei ist in mehreren Straßenzügen in Kiel, unter anderem dem Knooper und dem Niemannsweg, um kurz nach 5 Uhr die Beleuchtung ausgefallen. Mehrere Teams der Stadtwerke seien bereits dabei, das Problem zu suchen und zu beheben, so die Leitstelle. Wann die Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet wieder funktionieren wird, sei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 06:30 Uhr

Bund hält am Ausbau zur A21 in Kiel fest

Der Bund möchte weiterhin die A21 durchs Kieler Stadtgebiet bis zum Barkauer Kreuz ausbauen. Laut Landeshauptstadt ist ein entsprechendes Schreiben vom Verkehrsministerium aus Berlin eingegangen. Eine Voruntersuchung der Planungsgesellschaft Deges habe ergeben, dass der vierstreifige Ausbau der B404 zur A21 in Kiel sinnvoll sei. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte zuvor den Bundesverkehrsminister aufgefordert, auf den Ausbau der B404 als Autobahn zu verzichten. Die Stadt will in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen auch in der Ratsversammlung beraten. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 06:00 Uhr

