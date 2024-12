Stand: 30.12.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Silvester: Feuerwerk und Böllern nicht überall erlaubt

Feuerwerk und Böller zu Silvester sind in der Region nicht überall erlaubt. In Preetz (Kreis Plön) ist es zum Beispiel verboten, Feuerwerkskörper in der Dorfstraße, auf dem Gelände des Adeligen Klosters und des Strandbades Lanker See zu zünden. In Kiel, Neumünster, Plön und Rendsburg gibt es nach Angaben der Stadtverwaltungen keine speziellen Böller- oder Alkoholverbotszonen. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist in der Nähe von sogenannten sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeeinrichtungen, Kirchen und Reetdachhäusern und Tankstellen aber generell nicht erlaubt. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Weitere Informationen Feuerwerk zu Silvester in SH: Wo es erlaubt ist und wo verboten Wer zum Jahreswechsel böllern will, muss einige Regeln beachten. Lesen Sie hier, was in verschiedenen Kreisen und Gemeinden gilt. mehr

Höhere NATO-Präsenz auf Ostsee: Marine-Verband aus Kiel dabei

Die NATO will in der Ostsee eine stärkere Präsenz zeigen. Das kündigte Generalsekretär Mark Rutte an. Dazu soll nach Informationen der Kieler Nachrichten auch ein Verband gehören, der Anfang Januar in Kiel neu aufgestellt wird. Hintergrund für den Schritt der NATO sind beschädigte Datenkabel. Nach der Beschädigung einer Unterwasserstromleitung zwischen Finnland und Estland haben finnische Ermittler jetzt eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. Finnische Behörden hatten am Donnerstag einen mit russischem Öl beladenen Frachter aufgebracht, der in Verdacht steht, für den Ausfall der Leitung 'Estlink 2' verantwortlich zu sein und auch vier Ostsee-Datenkabel beschädigt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Sport-Winterfahrplan: THW Kiel macht Pause, Holstein Kiel legt wieder los

Das neue Jahr beginnt bei den Fußballern von Bundesligist Holstein Kiel mit Training - direkt an Neujahr. Am 5. Januar müssen die Kieler in einem Testspiel bei Union Berlin ran. Die Handballer vom THW Kiel machen etwas länger Pause, denn im Januar startet die Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Bei der deutschen Auswahl stehen mit Andreas Wolf, Rune Dahmke und Lukas Zerbe drei Kieler Spieler im Kader des Nationaltrainers Alfred Gislason. Das nächste Spiel für den THW Kiel in der Bundesliga ist am 8. Februar zuhause gegen den SC Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Sternwarte Neumünster: Astronomische Highlights in SH 2025

Im kommenden Jahr gibt es nach Angaben der vhs-Sternwarte in Neumünster wieder viele Ereignisse am Sternenhimmel über Schleswig-Holstein. Bereits am 3. Januar ist die Venus am Abend ganz hell am Südwesthimmel zu sehen. In der gleichen Nacht erwartet der Chef der Sternwarte, Marco Ludwig, außerdem 100 Sternschnuppen pro Stunde. Am 29. März gibt es zudem eine partielle Sonnenfinsternis. In Schleswig-Holstein wird sie dabei besonders gut zu sehen sein. Hier ist die Sonne laut Ludwig bis zu 22 Prozent vom Mond bedeckt. In Berlin sind es nur 15 Prozent. Die Chancen auf Polarlichter bleiben hoch, denn die Aktivität der Sonne ist nach wie vor auf einem Höchststand. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen Das wartet 2025 am Nachthimmel auf uns in SH! Sternschnuppen, Polarlichter und eine Sonnenfinsternis. Die astronomischen Highlights im kommenden Jahr. mehr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 08:30 Uhr