Stand: 27.12.2024 09:12 Uhr

Blutspenden zwischen den Jahren dringend benötigt

Das Deutsche Rote Kreuz und das UKSH bieten zwischen den Feiertagen Blutspendetermine an. Die Blutspendesituation zwischen den Feiertagen ist laut DRK kritisch, aber nicht bedrohlich. Besonders dringend benötigt würden die Blutgruppe Null mit dem Rhesusfaktor negativ und die Blutgruppe A mit dem Rhesusfaktor negativ. Damit die Spender nicht zu lange warten müssen, können sie vorab online einen Termin reservieren. Am Freitag, Samstag und am Montag hat etwa in Kiel das UKSH Blutspendezentrum geöffnet. Es gibt weitere Möglichkeiten im Kreis Plön und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

THW Kiel verteidigt dritten Tabellenplatz

In der Handball Bundesliga war der THW Kiel am zweiten Weihnachtsfeiertag beim TBV Lemgo Lippe zu Gast. Die Kieler haben 23 zu 22 gewonnen. Mit dem Sieg steht der THW Kiel weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Wenig Polizeieinsätze über die Feiertage

Die Polizeidienststellen in Kiel, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster haben mit rund 250 Einsätzen insgesamt ruhige Weihnachten gehabt. Wie die Beamten mitteilten, hätten Einsatzschwerpunkte auf Streitschlichtungen und Ruhestörungen gelegen. In Nortorf im Kreis Rendsburg Eckernförde ist in der vergangenen Nacht der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten, verletzt wurde niemand. In Kiel hatte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Verkehrsunfall ereignet. Dort war ein Fahrzeug im Meimersdorfer Weg gegen eine Hauswand gefahren. Die beiden Insassen wurden nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei hat der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Kiel: Feuerwehrleute sichten Delfin

In Kiel-Holtenau haben Feuerwehrleute an Weihnachten einen Delfin gesehen. Das Tier schwamm dicht neben einem Löschboot der Einsatzkräfte, während sie eine Übung durchgeführt hatten, teilte die Berufsfeuerwehr Kiel mit. Anwohner haben den Delfin bereits am 23. Dezember gesichtet, so die Feuerwehrleute. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region.

