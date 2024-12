Kiel: Auto fährt in Wohnhaus - eine Bewohnerin berichtet Stand: 27.12.2024 16:40 Uhr In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist in Kiel ein Auto in ein Einfamilienhaus im Meimersdorfer Weg in Kiel gefahren. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt, die Familie kam mit dem Schrecken davon.

"Es gab einen richtig dollen Knall. Das Haus vibrierte. Es war, als wenn jemand das Haus wegschieben wollte." So beschreibt Sandra Müller das, was sie in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag im Meimersdorfer Weg in Kiel erlebte. Kurz nach Mitternacht fuhr hier ein Auto gegen das Einfamilienhaus, in dem sie die Festtage gemeinsam mit ihren Eltern verbrachte.

"Das Auto ist ins Wohnzimmer gefahren"

"Ich war in dem Zimmer direkt über dem Unfallort", erzählt Sandra Müller im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. "Das Auto ist ins Wohnzimmer gefahren, in dem meine Mutter war und das quasi live miterlebt hat." Der Schrecken war groß: "Es wurde alles eingedrückt: die Wand, die Heizung - alles kam ihr entgegen. Ein Sessel wurde Richtung Sofa geschoben."

Menschen und Haustiere wohlauf

Körperlich verletzt wurde die Mutter nicht. Auch Sandra Müller selbst und ihr Vater kamen mit dem Schrecken davon. "Ich bin runtergelaufen, habe geguckt, ob mit meiner Mutter alles in Ordnung ist - und mit unseren Tieren. Wir haben hier zwei Hunde und zwei Katzen. Danach haben wir die Polizei gerufen", berichtet Sandra Müller.

THW sichert Wand des Hauses

Das war nach Angaben der Feuerwehr gegen 0.40 Uhr. Polizei, Rettungswagen, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) rückten aus, um zu helfen. Die beschädigte Wand des Hauses musste den Angaben zufolge vom THW abgestützt werden.

Wohl Alkohol im Spiel

Der 19-jährige Fahrer, der nach Angaben der Polizei vermutlich Alkohol getrunken hatte, und sein 18 Jahre alter Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten gegen drei Uhr nachts in ihr Haus zurückkehren. Wasser und Heizung gab es wegen der Beschädigungen durch das Auto jedoch erstmal nicht.

