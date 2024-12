Stand: 20.12.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Forschungsschiff Polarstern II: TKMS erhält Zuschlag für den Bau

Die Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernimmt nach eigenen Angaben den Bau des Forschungsschiff Polarstern II. Dazu erhielt die Werft vom Alfred-Wegener-Institut den Zuschlag. Gebaut wird allerdings nicht in Kiel, sondern am Standort in Wismar. Das neue Flaggschiff für die deutsche Klimaforschung soll insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro kosten. Ebenfalls in Wismar will TKMS sechs weitere U-Boote für Deutschland und Norwegen bauen. Das Unternehmen spricht von einem der größten Aufträge der neueren Unternehmensgeschichte. Am Mittwoch hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags den Bau von vier weiteren U-Booten für die Deutsche Marine bewilligt. Allein das Auftragsvolumen für die deutschen Einheiten liegt bei 4,7 Milliarden Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel: LED-Tafeln zeigen kurzfristige Sperrungen an

An den Zufahrtsstraßen zum Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ab Freitag ein neues Verkehrs-Informationssystem mit vier LED-Tafeln in Betrieb. Kurzfristige Sperrungen werden auf diesen Anzeigen in mehreren Sprachen angezeigt. Löst etwa ein Lkw die Höhenkontrolle aus, können andere Verkehrsteilnehmende dann noch rechtzeitig auf andere Routen ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

DHB-Pokal: Handballer vom THW Kiel sind im Final Four

Die Handballer des THW Kiel haben Donnerstagabend im Viertelfinale des DHB-Pokals gegen den VGL Gummersbach gewonnen. Die Kieler besiegten ihre Gäste mit 36:33 und sind nun im Final Four in Köln dabei. Dort müssen sie Mitte April gegen die Rhein-Neckar Löwen antreten. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

