Rendsburg: LED-Tafeln am Kanaltunnel aufgerüstet

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat die LED-Info-Tafeln auf den Zufahrtswegen in Richtung Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufgerüstet. Nach Angaben eines Sprechers informieren die vier Tafeln an den Bundesstraßen 77 und 202 jetzt auch darüber, wenn die Höhenkontrolle des Tunnel ausgelöst wurde oder Autos liegen geblieben sind. Lkw- und Autofahrer werden dann durch mehrsprachige Hinweise automatisch gebeten, die Ausweichstrecken zu nutzen. Das System kann aus der Tunnelleitzentrale ferngesteuert werden. Am Freitag soll die neue Funktion in Betrieb gehen.

