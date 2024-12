Stand: 13.12.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Ratsversammlung bringt kommunale Wärmeplanung auf den Weg

Die KielerRatsversammlung hat am Abend die Strategie für die kommunale Wärmeplanung beschlossen. Diese soll laut Umweltdezernentin Alke Voß Haus- und Wohnungseigentümern als erste Orientierungshilfe dienen, um die kosteneffizienteste und treibhausgasneutralste Wärmeversorgung zu identifizieren. Nach Angaben von Voß stehen dabei vor allem drei Optionen im Fokus: Erstens könne man künftig an die Fernwärme angeschlossen werden – sofern dies nicht bereits der Fall ist. Zweitens würden verschiedene Nahwärmegebiete ausgewiesen, in denen Großwärmepumpen ganze Viertel versorgen sollen. Drittens bestehe die Möglichkeit, eine klassische Wärmepumpe direkt im eigenen Gebäude zu installieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Werften-Beschäftigte in Flensburg und Rendsburg hoffen auf ihr Geld

Nach dem Insolvenzantrag für die beiden Werften Nobiskrug in Rendsburg und FSG in Flensburg hoffen die Beschäftigten auf eine schnelle Auszahlung der November-Gehälter. Die beiden Insolvenzverwalter hatten gestern angekündigt, diese zeitnah überweisen zu wollen. Insolvenzverwalter Hendrik Gittermann sprach nach der Sichtung der ersten Unterlagen der Werften unter anderem von einer gewissen Verantwortungslosigkeit der Geschäftsführung. Löhne und Gehälter seien seit 14 Tagen nicht bezahlt, Sozialversicherungsabgaben nicht abgeführt und Jahresabschlüsse seit zwei Jahren nicht erstellt worden. Außerdem häuften sich über 150 Zwangsvollstreckungsaufträge mit gelben Briefen in Büros, die Kassen seien leer, der Strom drohe abgedreht zu werden. Auf der Grundlage dieses Befundes sei dann die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Gorch Fock bereit für weitere Fahrten auf den Weltmeeren

Das Segelschulschiff der deutschen Marine, die Gorch Fock, ist bereit für seine nächsten Fahrten. Nach mehreren Monaten in einer Hamburger Werft ist das Schiff laut Kommandant Elmar Bornkessel zurück in Kiel. Man habe in dieser Woche in Kiel von der DLV Klassifizierungsgesellschaft den TÜV bekommen, damit habe man für die nächsten drei Jahre freie Fahrt. Alle Anlagen seien überprüft und entsprechend zertifiziert worden. Die kommende Auslandsfahrt startet im Februar über Madeira, die Azoren und zurück über die Shettland Inseln nach Kiel. Zur Kieler Woche 2025 wird die Gorch Fock wieder die Windjammer-Parade anführen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

