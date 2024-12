Stand: 12.12.2024 08:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Insolvenzantrag für Windhorst-Werften FSG und Nobiskrug

Das Amtsgericht Flensburg hat für die FSG-Nobiskrug Holding vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Dies betrifft die Werften in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und gilt auch für die Tochterunternehmen Flensburger Schiffbau Gesellschaft, sowie die FSG-Nobiskrug Design GmbH. Am Nachmittag wollen die Insolvenzverwalter in Flensburg Details dazu bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 10:00 Uhr

Rettungsdienst-Einsätze in SH: Kieler Prognose zeigt 50% Anstieg bis 2040

Studierende der Fachhochschule Kiel erwarten bis 2040 einen Anstieg der Einsätze im Rettungsdienst in Schleswig-Holstein um über 50 Prozent. Grundlage dieser Prognose sind Daten von über zwei Millionen Einsätzen der letzten zehn Jahre, analysiert in Kooperation mit der Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-Holstein (RKiSH). Hauptgründe seien die steigende Nachfrage mangels Alternativen und die alternde Bevölkerung, so FH-Professor Sebastian Kaumanns. Die Zunahme stelle den Rettungsdienst angesichts des Fachkräftemangels vor erhebliche Herausforderungen, betonte RKiSH-Geschäftsführer Michael Reis. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Seenotrettungsboot betroffen: Hafen Lippe bei Hohwacht schließt

Der Hafen Lippe bei Hohwacht im Kreis Plön muss schließen. Das hat die zuständige Gutsverwaltung Waldersee bestätigt. Die Hafenanlage sei sanierungsbedürftig, und ein Gutachten habe ergeben, dass die Kosten für eine Sanierung zu hoch seien. Daher wurden alle Liegeplatzvereinbarungen zum 31. März 2025 gekündigt. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist davon auch das Seenotrettungsboot "Woltera" betroffen, das dort noch seinen Heimathafen hat. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FSG-Nobiskrug-Werften in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) warten weiterhin auf ihr Gehalt und ihr Weihnachtsgeld. Bereits vor zwei Wochen hätte es laut Betriebsrat auf den Konten der Beschäftigten sein sollen. Bei Nobiskrug in Rendsburg wird am Donnerstag das letzte Schiff die Werft verlassen. Am frühen Nachmittag soll das Schiff der Bundespolizei ausgedockt werden. Möglicherweise ist es bis auf weiteres das letzte Schiff, das in der Werft liegt. Am Freitag wird voraussichtlich in der Rendsburger Werft zudem der Strom abgeschaltet. Nobiskrug hatte nach Angaben der Stadtwerke den Stromvertrag gekündigt und mutmaßlich keinen neuen abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:00 Uhr

