Zeugenaufruf nach Schusswechsel in Kiel-Ellerbek: Polizei richtet Hinweisportal ein

Nach dem Schusswechsel zwischen der Polizei und einem 38-Jährigen am vergangenen Dienstag im Kieler Stadtteil Ellerbek suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten wurde ein Hinweisportal im Internet eingerichtet. Zeugen können dort anonymisiert Fotos und Videos der Tat hochladen. Der 38-jährige Mann war durch Schüsse von Polizeibeamten verletzt worden, nachdem er mit einer echt aussehenden Schreckschusspistole auf sie gezielt hatte. Zum Zeitpunkt der Tat befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

"Pflegeleuchtturm": Sozialministerin Touré ehrt Vorbilder in der Pflege

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) verleiht am Freitagvormittag den "Pflegeleuchtturm" an Institutionen, die sich besonders stark für eine gute Pflege engagieren. Nominiert für den mit 6.000 Euro dotierten ehemaligen Altenpflegepreis des Sozialministeriums ist auch das Haus Reckeblick Pflege- und Therapiezentrum in Neumünster. Pflegedienstleiter Martin Irmer hebt das besondere Betreuungskonzept hervor: Es gebe Veranstaltungen, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst initiiert würden - etwa Bingo-Abende, Singkreise, Vorlesungen und Ähnliches. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Bis 2027 ans Meer: Hein Schönberg-Bahn kehrt schrittweise zurück

Das Land hat einen neuen Zeitplan für die Reaktivierung der Bahnstrecke Hein-Schönberg vorgestellt. Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) könnte der Neubau der historischen Strecke zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und der Gemeinde Schönberger Strand (Kreis Plön) bis Ende 2027 schrittweise abgeschlossen werden. In einer ersten Ausbaustufe soll der 24 Kilometer lange Abschnitt nach Schönkirchen bis Ende nächsten Jahres realisiert werden. Danach sollen dann die Gemeinden Probsteierhagen bis Ende 2026 und Schönberger Strand bis Ende 2027 folgen. Die Strecke war 1982 stillgelegt worden. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Kellerbrand in Kiel-Südfriedhof: Mehrfamilienhaus evakuiert, eine Person verletzt

Wegen eines Kellerbrandes mussten in der Nacht mehrere Menschen ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Südfriedhof verlassen. Laut Feuerwehr sind die Einsatzkräfte um kurz nach 4 Uhr gerufen worden. Als sie an der Einsatzstelle eintrafen war das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht, weil im Keller Gegenstände in Flammen standen. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Menschen, die vorübergehend in einem Bus der KVG unterkamen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Brandursache steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

