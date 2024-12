Stand: 03.12.2024 08:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wegen Sperrung: A7 zwischen Owschlag und Rendsburg Richtung Süd dicht

Die A7 soll jeweils in den Nächten auf Mittwoch (4.12.) und Donnerstag (5.12.) gesperrt werden. Laut Autobahn GmbH bleibt sie zwischen Owschlag und Rendsburg-Büdelsdorf (beides Kreis Rendsburg-Eckernförde) jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens dicht. Nach dem Bau einer neuen Brücken werden dort jetzt das Baumaterial und die Gelbmarkierungen entfernt. Eigentlich waren die Arbeiten bereits Ende November geplant, mussten aber wegen des schlechten Wetters verschoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Kiel: Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring beendet

Der Abschnitt in Kiel am Theodor-Heuss-Ring, der als sogenannte "Kaiserbaustelle" bekannt war, soll nach monatelangen Sanierungsarbeiten wieder freigegeben werden. Laut Stadt sollen dort im laufe des Dienstags noch die letzten Baustellenschilder und Absperrungen entfernt werden. Seit Mitte März mussten Autofahrer im dem Bereich der B76 wegen der Bauarbeiten viel Geduld aufbringen: Besonders im Berufsverkehr gab es immer wieder Staus und Behinderungen. Das Tiefbauamt hat in dieser Zeit unter anderem die Fahrbahn der Friesenbrücke in Richtung Süden komplett ausgetauscht, lange Straßenabschnitte neu asphaltiert und Brückenpfeiler saniert. Außerdem hat auch die Kreuzung Ostring über der B76 eine neu Asphaltdecke und neue Ampeln bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Mitgliederversammlung: Holstein Kiel mit vier Millionen Euro Verlust

Holstein Kiel hat im vergangenen Geschäftsjahr mehr als vier Millionen Euro Verlust gemacht, trotz eines Rekordumsatzes von knapp 36,5 Millionen Euro. Das hat Holstein-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten bekannt geben. Die gegensätzlichen Zahlen erklärte Schwenke mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga. Durch mehr Zuschauer und mehr verkaufte Fanartikel habe Holstein zwar mehr Geld eingenommen, musste aber zum Beispiel auch ins Nachwuchsleistungszentrum und in Spielerprämien investieren. Die Verantwortlichen rechnen nach eigenen Aussagen damit, das Minus in der aktuellen Saison wieder ausgleichen zu können, unter anderem durch TV-Gelder. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Weitere Informationen Holstein Kiel mit Millionen-Minus, aber zuversichtlich Das negative Ergebnis von 4,2 Millionen Euro will der Aufsteiger durch die aktuelle Bundesliga-Saison ausgleichen. mehr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 08:30 Uhr