Ende der Streiks im privaten Busgewerbe und keine Rückkehr an den Verhandlungstisch

Kurz vor Ende des viertägigen Streiks im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein - auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde - hat die Gewerkschaft ver.di erneute Gesprächsangebote des Omnibusverbandes Nord (OVN) abgelehnt. Dieser vertritt die Arbeitgeberseite und kritisiert die Pläne der Gewerkschaft. Die Idee: Die größeren Busunternehmen im Land - zu denen zum Beispiel die Autokraft gehört - könnten sich zu einer Tarifgemeinschaft zusammenschließen oder abgestimmte Haustarife vereinbaren. Eine andere Möglichkeit: Die Unternehmen steigen in den bereits bestehenden Tarifvertrag Nahverkehr ein, der für die kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein bereits gilt. Dafür kommt ver.di heute mit den Kreisen in Bad Segeberg zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Keine Befragung von Vertretern der Schön-Kliniken nach angekündigten Stellenstreichungen

Die Ankündigung der Schön-Kliniken 250 Beschäftigte in Rendsburg und Eckernförde zu entlassen, sollte Donnerstag ein Thema im Sozialausschuss des Landtages sein. Zu einer Befragung der geladenen Klinik-Vertreter kam es jedoch nicht; sie mussten wegen des verspäteten Sitzungsbeginns aus Termingründen wieder abreisen. Nach Einschätzung des Staatssekretärs im Gesundheitsministerium ist die medizinische Versorgung in den Kliniken nicht gefährdet. Die Sozialausschuss-Mitglieder wollen zur nächsten Sitzung erneut Vertreter der Schön-Kliniken einladen. Das Unternehmen will 250 Stellen im nicht-medizinischen Bereich bis zum Jahresende streichen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel zu Gast beim FC St. Pauli

In der Fußball-Bundesliga ist Freitagabend Holstein Kiel zu Gast beim FC St. Pauli. Für den Vorletzten aus Kiel ist es gegen den Tabellennachbarn ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Es geht um den Anschluss an Platz 16. Anstoß ist am Abend um 20.30 Uhr am Millerntor, dort werden rund 2.800 Fans der Störche erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

