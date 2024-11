Stand: 20.11.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neustart im Prozess gegen wegen Diebstahls

Der Prozesses gegen vier Soldaten wegen Bandendiebstahls beginnt von neuem. Ihnen wird laut Anklage vorgeworfen, zwischen Ende Januar und Ende Mai 2022 Ausrüstung der Bundeswehr im Wert von etwa 115.000 Euro gestohlen zu haben. Tatorte waren laut Anklage unter anderem Alt Duvenstedt und Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:00 Uhr

Busfahrer in Kiel und Rendsburg-Eckernförde zum Streik aufgerufen

Viele Buspendler im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Großraum Kiel müssen sich am Mittwoch (20.11.) wieder Alternativen suchen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem weiteren Streik-Tag im privaten Busgewerbe aufgerufen. Nach Angaben von ver.di sollen die Beschäftigten der Branche seit Dienstbeginn ihre Busse in den Depots stehen lassen. Betroffen sind voraussichtlich auch die Kielius-Fahrten und die X-85 Linien nach Puttgarden. Der Omnibusverband Nord und ver.di streiten seit Monaten um einen Tarifabschluss. Die Gewerkschaft hat nun Gespräche am Donnerstag und am kommenden Montag angeboten. Dem Termin in der nächsten Woche hat der Omnibusverband nach Angaben eines Sprechers bereits zugestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Keine Zukunft für das Arbeitsgericht in Neumünster

Das Arbeitsgericht in Neumünster soll aufgelöst werden. Das hat Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung eines neuen Konzepts der Justizreform verkündet. Von den aktuell insgesamt fünf Arbeitsgerichten im Land bleiben demnach nur noch zwei übrig - eines davon in Kiel, das andere in Lübeck. Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) sagte: "Das Arbeitsgericht Neumünster - elf Mitarbeitende sind dort tätig - wird in das Arbeitsgericht Kiel mit integriert werden können." Ursprünglich hatte das Land geplant, Arbeits- und Sozialgerichte an einem einzigen Standort zusammenzulegen. Das neue Konzept ist laut Carstens im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen ein "weniger invasiver Eingriff". | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Straßenglätte: Mehrere Unfälle rund um Kiel

Rund um Kiel ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einigen Glätteunfällen gekommen. Laut Polizei war die B76 Richtung Preetz mehrere Stunden zwischen dem Kronshagener Weg und der A215 gesperrt. Dort hatte sich auf einer Brücke über die A215 ein 40 Tonnen schwerer Lkw quergestellt. Außerdem war die A210 zwischen Achterwehr und Melsdorf in Richtung Kiel kurzeitig wegen eines Unfalls gesperrt. In der Kieler Werftstraße hat sich zudem ein Radfahrer leicht verletzt - er stürzte laut Polizei auf glatter Straße. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Dienstag in der European League bei Bathco Torrelavega einen souveränen 33:30 (19:15)-Erfolg eingefahren und liegt auf Kurs Gruppensieg. Es ist der fünfte Sieg im fünften Spiel.

