Schneeschauer in Norddeutschland möglich - teils Glättegefahr Stand: 20.11.2024 06:24 Uhr In einigen Teilen Norddeutschlands kann es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch heute Schnee- oder Graupelschauer geben. Ähnlich war es in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg am Dienstag.

Der Norden bekommt mit sinkenden Temperaturen, Schneeschauern und Glättegefahr derzeit einen Vorgeschmack auf den nahenden Winter. Vor allem im Straßenverkehr sind die Folgen spürbar. So kam es am Dienstagmorgen auf der A7 in Niedersachsen in Fahrtrichtung Hamburg laut Polizei zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Lkw-Fahrer ums Leben kam: Zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Westenholz geriet der 64-Jährige demnach mit seinem Sattelzug auf der winterglatten Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegend im Graben stehen. Der eingeklemmte Fahrer wurde geborgen, verstarb aber noch an der Unfallstelle.

Weitere Informationen Schneeglätte: Tödlicher Lkw-Unfall auf A7 bei Schwarmstedt Der Unfall ereignete sich hinter der Raststätte Allertal. Zudem kippte auf der A7 bei Hannover ein Betonmischer um. mehr

Warnung vor Sturm- und Orkanböen

Rund um den Brocken warnte der DWD am Dienstag vor Sturm- und Orkanböen. Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken wurde deshalb eingestellt. Erst heute will die Bahn dort wieder den Betrieb aufnehmen. In der Spitze wurden Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 123 Kilometern pro Stunde erwartet.

Der Berggarten in den Herrenhäuser Gärten in Hannover blieb am Dienstag wegen angekündigter Sturmböen geschlossen. Auch Friedhöfe blieben in manchen niedersächsischen Städten gesperrt.

Weitere Informationen Der Schnee ist da: Tief Pauline sorgt für Wintereinbruch im Harz In weiten Teilen des Harzes liegen ein paar Zentimeter Schnee. Die Winterdienste sind entspannt. mehr

Offenbar keine großen Probleme bei der Bahn

Vereinzelt kam es in Niedersachsen im Berufsverkehr am Dienstagmorgen zu Unfällen. Bei Surwold im Emsland stießen ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie hatte den Lkw laut der Polizei wohl zu spät gesehen. An der Unfallstelle gab es zudem Temperaturen um den Gefrierpunkt sowie Regen und Schnee, wie die Beamten mitteilten.

Die Polizeidienststellen in Oldenburg und Osnabrück meldeten auf Nachfrage bis zum Dienstagmittag keine Unfälle durch Glätte. Bei winterlichen Verhältnissen sind die Straßenmeistereien in Rufbereitschaft. Auch bei der Deutschen Bahn lief der Verkehr in Niedersachsen planmäßig, wie eine Sprecherin sagte.

VIDEO: Plötzlicher Wintereinbruch: Erster Schnee fällt in Niedersachsen (1 Min)

Wetter ist typisch norddeutsch für den Winter

Die Schnee- und Graupelschauer gehen auch in den kommenden Tagen weiter - oft aber im Wechsel mit Regen, wie der DWD mitteilte. Nach den Schneeschauern kann es auf den Straßen durch Schneematsch gefährlich glatt werden, hieß es.

"Es ist typisch norddeutsches Winterwetter", sagte Meteorologe Finn Rolf. Das Tiefdruckgebiet, das am Dienstag von den Niederlanden über Niedersachsen hinwegzog und auch Mecklenburg-Vorpommern erreichte, brachte kräftigen Regen mit sich. Gefallener Schnee blieb an den meisten Stellen nicht lange liegen.

Gebietsweise Glättegefahr

Die Temperaturen entwickeln sich im Wochenverlauf ebenfalls so, wie es in Norddeutschland saisonal üblich ist: Größtenteils würden in den nächsten Tagen 3 bis 6 Grad erreicht, sagte Rolf. "Nachts gibt es hier und da mal Frost, da muss man dann wegen Glätte aufpassen", warnte der Wetterexperte. Für heute ist wechselnd bis starke Bewölkung vorhergesagt mit gelegentlichen Regen-, Schnee- und Graupelschauern.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Nur wenige Wolkenlücken

Immerhin: Da die Windmasse "polar angehaucht ist", rechnete Rolf mit einigen Wolkenlücken und damit kleinen Lichtblicken - heute vor allem in Teilen von Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern.

Insgesamt werde Norddeutschland im Bereich von Tiefdruckgebieten und damit wechselhaftem Wetter bleiben, prognostizierte der Meteorologe - auch wenn es zum Sonnabend hin vermutlich wieder etwas milder werde.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 20.11.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm