Polizeigroßeinsatz in Kiel: 29-Jähriger klaut Rettungswagen

Die Polizei hat am Montagmorgen bei einem Großeinsatz in Kiel einen Mann festgenommen. Nach Polizeiangaben hatte der 29-Jährige in der Nacht in Hamburg einen Rettungswagen gestohlen. Er sei über die A7, Neumünster und Bordesholm nach Kiel gefahren, sagte Polizeisprecherin Stephanie Lage. Mehrere Streifenwagen verfolgten ihn dabei. Der Mann sagte, er sei bewaffnet und drohte, sich in die Luft zu sprengen, so Lage. In der Kieler Innenstadt habe der Rettungswagen einen zivilen Streifenwagen gerammt. Dabei seien zwei Polizisten verletzt worden. In Höhe des Ostseekais konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden, da es einen Brückenpfeiler touchierte. Weder Waffen noch Sprengstoff wurden laut Polizei bei dem 29-Jährigen gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Nur eine Kandidatin: Uni Kiel wählt neue Präsidentin

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kielwird am Montagnachmittag eine neue Präsidentin gewählt. Nach Angaben der Universität ist mit Insa Theesfeld nur eine Kandidatin für die Wahl vorgeschlagen. Theesfeld ist derzeit Mitglied des Rektorats der Universität Halle-Wittenberg. Dort ist sie für Personal- und Organisationsentwicklung zuständig. Eine zweite zur Wahl vorgeschlagene Person hat laut Universität ihre Kandidatur zurückgezogen. Die vorherige Präsidentin Simone Fulda trat im Februar wegen Manipulationsvorwürfen zurück. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Zwei neue Wisente in Kieler Tiergehe Hasseldieksdamm

Zwei neue Wisente ziehen am Montagmittag in das Kieler Tiergehege Hasseldieksdamm. Laut der Stadt Kiel kommen die beiden weiblichen Tiere zur Blutauffrischung in die Landeshauptstadt. So soll Inzucht vermieden werden. Falk Hurrelmann von der Stadt Kiel sagte: "Wir züchten die ja nicht, um Fleisch zu kriegen. Sondern einfach nur, dass die Art erhalten wird. Denn wir wildern davon ja auch wieder Tiere aus. Damit sozusagen die Genetik breit genug gestreut ist, kriegen wir dort eben eine entsprechende Blutauffrischung." Im Rahmen des europäischen Wisentzuchtprogramms können ein bis zwei Tiere pro Jahr in Rumänien ausgewildert werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

