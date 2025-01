Stand: 24.01.2025 08:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Brand in Kieler Müllentsorgungsbetrieb gelöscht

In Kiel-Wellsee ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb in der Ottostraße ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war in einem Teil einer 600 Quadratmeter großen Halle Sperrmüll in Brand geraten. Die automatische Brandmeldeanlage wurde daraufhin ausgelöst. Das Feuer konnte Freitagnacht gegen 3.20 Uhr gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Mehrere Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs halfen außerdem mit betriebseigenen Baggern dabei mit, das Brandgut auseinanderzuziehen und die letzten Glutnester zu löschen, so Martin Liebig von der Feuerwehr Kiel. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

AfD-Demo und Gegendemo am Sonnabend in Neumünster

Am Sonnabend kann es wegen einer Demonstration der AfD zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Neumünster kommen. Ein breites Bündnis aus Vereinen, Parteien, Verbänden und Gewerkschaften kündigte außerdem eine Gegendemonstration dazu an. Betroffen davon sind vor allem die Innenstadt und der südliche Teil des Ringes, wie die Stadt Neumünster mitteilt. Zwischen 11 und 15 Uhr sind Straßen und Plätze teilweise für Autos gesperrt. Die AfD hat eine Zwischenkundgebung vor der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete am Haart geplant - auch die Gegendemonstranten wollen sich dort versammeln. Dass beide Demos aufeinandertreffen, hat die Polizei im Vorfeld eigenen Angaben zufolge aber unterbunden. Sie rechnet mit jeweils rund 500 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen den VfL Wolfsburg

Holstein Kiel eröffnet am Freitagabend den 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Bei den Schleswig-Holsteinern gibt es einige verletzte und kranke Spieler: Colin Kleine-Bekel, Carl Johansson, Marvin Schulz und Patrick Erras fallen weiter aus. Dafür sind Steven Skrzybski, Marco Komenda und der unter der Woche angeschlagene Lasse Rosenboom wieder mit dabei. Auch der Rest des Kaders ist fit, sodass Trainer Marcel Rapp fast aus dem Vollen schöpfen kann. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2025 | 08:30 Uhr