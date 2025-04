Datenschutzbericht: Mehr Meldungen zu Verletzung persönlicher Daten Stand: 09.04.2025 11:23 Uhr Die Zahl der Beschwerden über einen falschen Umgang mit personenbezogenen Daten ist im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Landesbeauftragte für Datenschutz in Kiel vorgestellt hat.

von Anne Passow

Manipulierte Rechnungen - und schon landet das Geld bei einem Betrüger statt beim Gläubiger. Auch viele Schleswig-Holsteiner wurden 2024 Opfer dieser Masche - und meldeten das dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD). Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 602 Meldungen, weil der Schutz personenbezogener Daten verletzt wurde, teilte die Landesbeauftragte für Datenschutz, Marit Hansen, am Mittwoch in Kiel mit. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren (2023: 527, 2022: 498).

Datenschutzbericht 2024: Fehlgeleitete E-Mails mit oft großen Auswirkungen

Nicht immer habe es sich bei diesen Beschwerden um manipulierte Rechnungen oder gehackte IT-Systeme mit Kundendaten gehandelt. Oft ging es demnach auch um kleinere Fälle, wie fehlgeleitete E-Mails, die zum Teil aber größere Auswirkungen gehabt hätten, so das ULD.

Mehr als 350 Menschen beschweren sich wegen Videoüberwachung

Viele Menschen beschwerten sich außerdem laut ULD über Videoüberwachung. 352 Beschwerden habe es im Jahr 2024 dazu gegeben. Das ist beinahe doppelt so viel wie in den Jahren davor (2023: 256, 2022: 191). Oft lagen hinter den Beschwerden Nachbarschaftsstreitigkeiten, so Hansen.

Auch im Bereich der Informationsfreiheit gingen mehr Beschwerden und Anfragen ein. Weil Informationen an Antragsteller ohne ersichtlichen Grund nicht oder nur verzögert herausgegeben wurden, sprach Hansen im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben vier Beanstandungen aus.

