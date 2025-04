Einschleusen von Ausländern? Bundespolizei durchsucht Wohnungen in Kiel Stand: 09.04.2025 12:47 Uhr Die Bundespolizei hat unter anderem in Kiel und Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde mehrere Wohnungen durchsucht. Es ging um das Einschleusen von Ausländern.

Die Ermittlungen führt die Bundespolizei Rostock. Insgesamt 85 Beamtinnen und Beamte durchsuchten nach eigenen Angaben am Mittwoch unter anderem vier Wohnungen in Kiel wegen des Verdachts auf illegales Einschleusen von Ausländern. Die Polizei war in der Stockholm Straße in Kiel-Mettenhof, in der Wikingerstraße, im Gustav-Schatz-Hof in Gaarden sowie in der Hasselmannstraße im Stadtteil Südfriedhof im Einsatz.

Hauptsächlich Menschen aus der Türkei und Irak geschleust

Eine Erstaufnahme Einrichtung für Asylsuchende stand ebenfalls im Fokus. Dort sind den Angaben nach geschleuste Personen gemeldet gewesen. Neben Kiel und Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden unter anderem auch in Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schweden Wohnungen kontrolliert.

Der Kopf der irakischen Schleuserbande aus Kiel steht im Verdacht, seit dem Jahr 2021 mit weiteren Bandenmitgliedern, mehrfach Menschen geschleust zu haben - vor allem aus der Türkei und dem Irak. Sie sollen nach Deutschland geholt worden sein, um dann weiter nach Großbritannien gebracht zu werden. Als Schleuserlohn veranschlagte die vierköpfige Bande laut Polizei bis zu 17.000 Euro. Die Geschleusten nutzten hierbei verfälschte europäische Reisedokumente.

Dursuchungen dauern den gesamten Mittwoch

Den Angaben nach fanden die Ermittler neben Drogen umfangreiches Beweismaterial. Darunter Bargeld, geklaute Autokennzeichen, Werkzeuge und Mobiltelefone. Festnahmen gab es keine. Am Mittwochmittag liefen noch Vernehmungen der vier Beschuldigten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel