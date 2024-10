Stand: 29.10.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie seit Dienstagnacht

Am Dienstag finden in Schleswig-Holstein seit 1 Uhr nachts Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie statt. Am Morgen sind laut IG Metall Küste zwei Demonstrationszüge durch Kiel und eine finale Kundgebung um 10 Uhr am Hauptbahnhof geplant. Die Mitarbeitenden aus mehr als 20 Betrieben aus Kiel und Neumünster, zum Beispiel von Danfoss, Rheinmetall oder Siemens, beteiligen sich an der Demo. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld auf zwölf Monate und 170 Euro mehr für die Auszubildenden. Die Arbeitergeberseite bietet in zwei Stufen 3,6 Prozent mehr Gehalt über eine Laufzeit von 27 Monaten an. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Historischer Dorfplatz in Kiel-Meimersdorf ausgezeichnet

Der Dorfplatz des Kieler Stadtteils Meimersdorf ist beim Wettbewerb des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes ausgezeichnet worden. Zusammen mit Leezen (Kreis Segeberg) belegt er in der Kategorie "Historischer Dorfplatz" Platz 1. Der Meimersdorfer Platz habe eine hohe Aufenthaltsqualität und ein großes soziales Engagement, was den Platz belebe, urteilte die Jury. Durch die zwei Teiche weise der Dorfplatz zudem eine hohe Biodiversität auf, sagte Dagmar Andresen vom Heimatbund. Auch die alten Bäume seien durch die dauernde Pflege noch gut erhalten. Auf Platz 2 landete der Dorfplatz von Barsbek (Kreis Plön). Insgesamt hatten sich landesweit 25 Dorfplätze bei dem Wettbewerb beworben. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

