Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kanaltunnel Rendsburg: Optimierungsmaßnahmen der Höhenkontrolle starten

Montagnacht beginnen laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) Optimierungsmaßnahmen der Höhenkontrolle am Kanaltunnel Rendsburg. Künftig sollen nicht mehr alle Autofahrerinnen und -fahrer warten müssen, wenn ein Lkw die Höhenkontrolle auslöst. Diejenigen, die ohnehin nicht durch den Tunnel wollten, können dann weiterfahren. Die Arbeiten sind Vorbereitungen für die sogenannte Optimierungsstufe 2, die im ersten Quartal 2025 beginnen soll. Dafür wird die B77 in Richtung Süden zwischen Ab- und Auffahrt Rendsburg-Mitte voll gesperrt. Die Arbeiten starten Montagabend um 21 Uhr und dauern bis Dienstag früh um 5 Uhr. Eine Umleitung ist laut LBV.SH eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

Levensauer Hochbrücke wieder frei für Fußgänger und Radfahrer

Seit dem Wochenende (26.10.2024) ist die Levensauer Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel wieder frei für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Die monatelange Sperrung wurde laut Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal am Sonnabend aufgehoben. Autofahrer müssen sich aber noch mehrere Monate gedulden. Für Autos und Busse bleibe die Brücke noch bis Sommer nächsten Jahres gesperrt, weil im Winter noch an der Fahrbahn gearbeitet werden müsse. Züge fahren schon seit zwei Wochen wieder über die Brücke. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2024 08:30 Uhr

Fußball: Holstein Women Tabellenführerinnen in der Frauen-Regionalliga Nord

Nachdem die Herren-Mannschaft von Holstein Kiel in der ersten Bundesliga ihr Spiel am Sonnabend mit 1:2 gegen Stuttgart verloren hat, sieht es bei den Holstein Women deutlich besser aus: Die Kielerinnen gewannen am Sonntag gegen den bisherigen Tabellenführer Hamburger SV II mit 2:0. Damit sind die Holstein Women neuer Tabellenführer in der Frauen-Regionalliga Nord. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr

