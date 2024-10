Schlangenbiss: Grüne Mamba beißt Mann aus dem Kreis Plön Stand: 28.10.2024 11:19 Uhr Eine giftige Schlange hat einem jungen Mann bei Preetz in die Hand gebissen. Laut Polizei wurde der 29-Jährige akut vergiftet und liegt weiterhin im Krankenhaus.

So freundlich, wie der 29 Jahre alte Mann aus der Nähe von Preetz (Kreis Plön) vermutet hat, war die Schlange dann wohl doch nicht: Eine Grüne Mamba hat am vergangenen Freitag zugebissen und schnelles Handeln erforderlich gemacht. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seiner verletzten Hand direkt auf die Intensivstation. Ihm wurde ein Gegengift verabreicht. Noch immer kann der Patient das Krankenhaus nicht verlassen. Laut Polizei hatte er aber Glück im Unglück: Die Mamba war noch nicht ausgewachsen, sodass das Tier nur eine "jugendliche Portion" Gift gab.

Schlange ohne Genehmigung gehalten

Die Grüne Mamba gilt als eine der giftigsten Schlangen Afrikas. Laut Polizei hatte der Mann die Schlange ohne behördliche Genehmigung gehalten. Das Landesamt für Umweltschutz teilt die Begeisterung für exotische Mitbewohner nicht. Den 29-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Polizei ermittelt unterdessen, woher der Mann die Schlange hat.

Grüne Mamba kommt in einen Tierpark

Die Mamba befindet sich aktuell noch in einem sicher verschlossenen Terrarium und wird am Dienstag fachgerecht in einen Tierpark überführt. Welcher das sein wird, steht noch nicht fest. Dort kann die Mamba dann auch angesehen werden.

