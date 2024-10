Stand: 16.10.2024 08:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bundesverdienstkreuz für Kielerin und Laboeer

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat - im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) - zwei Menschen aus der Region mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Antje Feldtmann-Korn aus Kiel erhielt die Auszeichnung, weil sie 1997 mit anderen betroffenen Eltern den bundesweit tätigen Verein "Kinder in schwierigen Ernährungssituationen" gegründet hat. Christian Lantau aus Laboe (Kreis Plön) wurde für sein Engagement für den Volkstanz und das Trachtenwesen ausgezeichnet. Die Auszeichnung fand in der Staatskanzlei in Kiel statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Kiel: Mit Schulstraße gegen Elterntaxis

In Kiel-Mettenhof will die Stadt gemeinsam mit der Schule am Heidenberger Teich ab nächstem Schuljahr einen neuen Weg gegen Eltern-Taxis gehen. Unmittelbar vor der Schule soll die erste Schulstraße in Schleswig-Holstein entstehen. Die Schule liegt am Skagenweg, einer kleinen Sackgasse. Nach Angaben der Schule soll diese vor Unterrichtsbeginn und Ende mit einer Schranke verschlossen werden. So können die Eltern erst gar nicht in die schmale Straße fahren. Vorgesehen ist dann, dass die Eltern ihre Kinder bereits am etwa 150 Meter entfernten Aalborgring abliefern. Dort gibt es bereits sogenannte Elternhaltestellen. Die Stadt will spätestens nach den Sommerferien im kommenden Jahr mit dem einjährigen Verkehrsversuch beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Privates Busgewerbe: Wieder landesweite Streiks

Der Warnstreik im privaten Busverkehr geht am Mittwoch in ganz Schleswig-Holstein weiter. Vom Warnstreik betroffen sind laut Gewerkschaft ver.di unter anderem in Kiel Autokraft und in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ebenfalls Autokraft und das Unternehmen Transdev. Auch der Flughafenzubringer Killius wird bestreikt. Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Kreis Plön streiken für einen neuen Eisenbahn-Tarifvertrag. In Kiel ist um 11 Uhr eine Demo am Hauptbahnhof geplant, zu der 1.500 Menschen erwartet werden. Der Grund für den Streik ist der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnisbusverband Nord (OVN). | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Ehrung junger Ehrenamtlicher im Landeshaus in Kiel

In Kiel im Landeshaus sind am Dienstagabend junge Menschen für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Sport ausgezeichnet worden. Darunter waren auch Jugendliche aus Flensburg und den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen und Mathias Hansen als Vorsitzender der Sportjugend ehrten insgesamt 60 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 26 Jahren. Sie engagieren sich ehrenamtlich zum Beispiel als Jugendsprecher, Trainer, Betreuer oder Übungsleiter. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:00 Uhr

European League im Handball: Kiel und Flensburg siegen

Die Handballer des THW Kiel haben ihr Auswärtsspiel am Dienstagabend in der European League bei Vojvodina Novi Sad mit 32:28 (18:15) gewonnen. Es war der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel der "Zebras". Als nächstes müssen sie gegen Nexe Nasice (Kroatien) antreten. Auch die SG Flensburg-Handewitt gewann ihr Spiel: Beim tschechischen Vertreter HC Banik Karvina siegten die Flensburger mit 41:31 (24:11). | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 06:00 Uhr

