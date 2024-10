Stand: 09.10.2024 09:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

THW Kiel startet mit Sieg in die European League

Der THW Kiel ist am Dienstagabend mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Der deutsche Rekordmeister bezwang die spanische Mannschaft BM Torrelavega mit 32:27. Die Zebras gingen mit einem 18:14 in die Halbzeitpause und brachten die Führung am Ende auch über die Zeit. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Betriebshöfe sind auf die kalte Jahreszeit vorbereitet

Die Mitarbeitenden der Betriebshöfe in der Region haben den Sommer genutzt, um sich auf den Winter vorzubereiten. In Kiel, Neumünster und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben sie nach eigenen Angaben zum Beispiel alle Räum- und Streufahrzeuge überprüft und instand gesetzt. Auch die Salzlager sind nach Angaben der Städte gefüllt: In Rendsburg hält die Stadt 300 Tonnen Salz bereit, in Neumünster sind es 800 Tonnen und in Kiel sogar 2.000 Tonnen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Madsen fordert Rücktritt von Werften-Investor Windhorst

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) fordert Rücktritt von Werften-Investor Lars Windhorst. Damit reagiert Madsen auf die anhaltenden Probleme bei der FSG Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Flensburg. Nach Angaben eines Betriebsrates warten zur Zeit wieder 80 Werftbeschäftigte der Werftengruppe auf ihren Lohn für den Monat September. Lars Windhorst sagte nach Angaben des Betriebsrats, ein gesperrtes Konto sei der Grund der Zahlungsverzögerung. Madsen nannte das Verhalten des Investors gegenüber den Mitarbeitern im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein respektlos. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Nach Messerangriff in Gaarden: Polizei schaltet Hinweisportal frei

Nach einem Messerangriff in Kiel-Gaarden hofft die Polizei jetzt auf Hinweise durch Handy-Aufnahmen. Deshalb wurde das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet. Montagabend hatten sich laut Polizei in der Medusastraße mehrere Menschen gestritten. Dabei erlitt ein 25-jähriger Mann schwere Stichverletzungen durch ein Messer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei sucht zwei Beteiligte - darunter einen Täter. Für Hinweise, die zu dem Unbekannten führen, hat die Polizei eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

