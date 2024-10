Stand: 07.10.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7: Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Ab Mittwochabend (9.10.) wird ein Teilstück der A7 in Richtung Norden für einige Tage gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich zwischen dem Dreieck Bordesholm und dem Kreuz Rendsburg bis zum darauffolgenden Montagmorgen auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen. In der Zeit wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Die Umleitung führt ab Bordesholm über die A215 zum Kreuz-Kiel-West und von dort über die A210 nach Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Schleifähre "Missunde II" fällt erneut aus

Die Schleifähre "Missunde II" fällt bis auf Weiteres aus. Das heißt, es gibt erstmal keine Verbindung zwischen Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meereschutz (LKN.SH) mit. Der Grund ist ein Schaden an der Antriebswelle. Am Montagmorgen soll untersucht werden, wie lange die Fähre genau ausfällt. Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Ärger um die Schleifähre, die eigentlich bereits durch die größere und elektrisch betriebene "Missunde III" ersetzt werden sollte. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Jüdische Schicksale nach Terrorangriff: Ausstellung in Rendsburg

Das Jüdischen Museum in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat eine Ausstellung über jüdische Schicksale nach dem Terroranschlag der Hamas vor einem Jahr eröffnet. Die Fotografin Magalí Druscovich aus Argentinien will so die Geschichten von Opfern und Überlebenden erzählen. Ein Beispiel ist Rami, der 35 Kinder vom Nova-Musikfestival rettete. Neben Bildungsministerin Karin Prien (CDU) war am Sonntag auch der Landesbeauftragte für Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Gerhard Ulrich, bei der Ausstellungseröffnung dabei. Die Ausstellung im Jüdischen Museum in Rendsburg geht noch bis Anfang Februar. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.10.2024 | 08:30 Uhr