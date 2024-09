Stand: 27.09.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Urteil nach Entführung auf dem Kieler MFG-5-Gelände erwartet

Ein zum Tatzeitpunkt 29-Jähriger soll im September 2023 eine Rendsburgerin auf dem Kieler MFG-5-Gelände entführt haben. Freitagvormittag wird das Urteil im Prozess um diesen Fall am Landgericht in Kiel erwartet. Der Prozess ist nicht öffentlich verhandelt worden, um die Opfer zu schützen. Bekannt ist, dass die Staatsanwalt eine Haftstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten mit Sicherungsverwahrung beantragt hat. Die Verteidigung fordert eine Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten elf Straftaten gegen zwei Frauen vor. Bei einer der Frauen soll es sich um seine heutige Ex-Freundin handeln, bei der anderen um eine Frau, die seine Liebe nicht erwiderte. Auch sie soll er auf dem Gelände festgehalten haben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08.30 Uhr

Kiel klettert im Digitalranking auf Platz 21

Kiel belegt im deutschlandweiten Digitalranking der Großstädte in diesem Jahr Platz 21. In dem aktuellen "Smart City Index" des deutschen Digitalverbandes Bitcom klettert die Landeshauptstadt zehn Plätze nach oben. Die Großstädte werden in unterschiedlichen Kategorien bewertet. Kiel konnte laut Bitcom im Bereich "IT und Kommunikation" den zweiten Platz belegen. Grund für die gute Platzierung sei der überdurchschnittliche Glasfaserausbau und die fast flächendeckende Ausstattung mit Gigabit-Internet. Auch im Bereich Mobilität konnte Kiel punkten - durch Parkplatz-Sharing, digitale Parkplatzsuche und digitales Bezahlen an Parkautomaten. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08.30 Uhr

THW Kiel unterliegt MT Melsungen mit 21:25

In der Handball Bundesliga hat der THW Kiel am Mittwoch zuhause mit 21 zu 25 gegen die MT Melsungen verloren. Für die Kieler ist das bereits die zweite Niederlage aus vier Spielen. Sie rutschen mit vier zu vier Punkten auf Rang zehn in der Tabelle ab. Die SG Flensburg-Handewitt ist aktuell das einzige Team der Liga ohne eine Niederlage. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08.30 Uhr

