Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Großeinsatz wegen Brandes in Ellerdorf

In Ellerdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde läuft seit den frühen Morgenstunden ein Feuerwehreinsatz. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Es brennen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Scheune und ein Wohnhaus. Menschen sind nach ersten Angaben nicht verletzt worden, etwa 20 Kälber konnten allerdings nicht gerettet werden. Die Feuerwehr bittet darum, das niemand in die Nähe des Einsatzortes kommt, um die eingesetzten Kräfte dort nicht zu behindern. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Katastrophenschützer üben den Ernstfall

In Kiel üben Katastrophenschützer noch bis Donnerstag den Einsatz bei einer schweren Sturmflut. Wie Staatssekretärin im Innenministerium Magdalena Finke sagte, sei es wichtig, auf Sturmfluten vorbereitet zu sein. Man benötige im Katastrophenstab eine bessere technische Ausstattung und an der ein oder anderen Stelle mehr Personal - insbesondere bei Social Media, über die Bürger informiert werden und angeleitet werden müssten. Bei der Übung gehe es um eine schwere Ostseesturmflut, allerdings mit höheren Pegelständen und über eine längere Zeit als im vergangenen Herbst. Eine vergleichbare Übung habe es bei uns noch nicht gegeben, sagte einer der Katastrophenschützer. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Naturfilmfestival startet in Eckernförde

Heute beginnt das 18. internationale Naturfilmfestival Green Screen. Über 200 Filmschaffende und Produzenten aus aller Welt sind dafür nach Angaben der Veranstalter in Eckernförde. Im Fokus der 18. Ausgabe des Festivals steht in diesem Jahr das Land Schweden. Zur Festival-Eröffnung heute Abend feiert der Film "Maria Furtwängler und die Insekten" Premiere in Eckernförde. Zur Preisverleihung am Samstag ist die bekannte Tatort-Kommissarin auch persönlich vor Ort. Für das diesjährige Festival wurden fast 500 Filme eingereicht - und damit so viele wie noch nie, so die Veranstalter. 100 Filme haben es letztendlich ins Programm geschafft. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter etwa 20.000 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

