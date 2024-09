Stand: 10.09.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauarbeiten am Barkauer Kreuz kurz vor dem Abschluss

Am Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird das Tiefbauamt ab heute bis Freitag das letzte Teilstück am Barkauer Kreuz asphaltieren - dem Verbindungsstück zwischen der B404 und dem Gewerbegebiet Tonberg. Die vergleichsweise kleine Strecke ist wichtig, erklärt Peter Bender, Leiter des Tiefbauamtes: "Dann ist auch die gesamte Rampe von der neuen Hamburger Straße, also von der B404 auf die B76 wieder frei. Das heißt: Ich kann am Barkauer Kreuz auch wieder Richtung Plön auffahren." In den nächsten vier Tagen müssen Autofahrer das Gewerbegebiet Stormarnstraße und die Ratzeburger Straße anfahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Meezen: Brand in Einfamilienhaus

In Meezen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten am frühen Morgen Nachbarn Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Gebäude brenne in voller Ausdehnung, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Freiwillige Feuerwehren aus Meezen und den umliegenden Gemeinden seien vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Fähranleger Mönkeberg gesperrt

Die Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) fahren den Fähranleger Mönkeberg im Kreis Plön im Moment nicht an. Wegen eines technischen Defekts kann der Anleger aktuell nicht sicher betreten werden und ist deshalb gesperrt. Die SFK informiert die Fahrgäste auf ihrer Website, sobald die Schiffe den Anleger wieder anfahren können. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Regionalexpress Kiel - Hamburg wieder in Betrieb

Nachdem ein E-Bus-Brand am Elmshorner Bahnhof im Kreis Pinneberg den Zugverkehr in dem Bereich komplett lahmgelegt hatte, fährt der Regionalexpress zwischen Kiel und Hamburg seit heute Morgen wieder. Laut Bahn sollen die Züge auf dieser Strecke wieder weitestgehend normal fahren. Verspätungen sind aber erstmal weiter möglich, sagte eine Sprecherin der Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

