Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Demonstration gegen Rüstungsindustrie in Kiel

In der vergangenen Nacht haben sich laut Polizei in Kiel rund 300 Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Protestcamp "Kiel entwaffnen – Kriegsindustrie versenken!" auf den Weg zu einer Versammlung in der Feldstraße gemacht. Die Stadt hatte diese im Vorfeld genehmigt und die Polizei entsprechende Straßensperrungen eingerichtet. Gegen 7 Uhr endete die Veranstaltung und die Demonstranten gingen zurück ins Protestcamp im Werftpark. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Ausschreitungen, sagte ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Brennender E-Bus in Elmshorn: Einschränkungen bei der Bahn bis Sonnabend

Die Bahnstrecke zwischen Neumünster und Hamburg wird laut Bahn noch voraussichtlich bis Samstag Abend gesperrt bleiben. Das betrifft auch die Verbindung von und nach Kiel. Der Grund: Donnerstag hat ein Feuer am Bahnhof Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein wichtiges Stellwerk beschädigt. Ein Elektrobus war am Nachmittag in einer Unterführung am Bahnhof stecken geblieben. Dadurch wurde ein Akku des Busses beschädigt und ging in Flammen auf. Durch den Brand wurde ein Kabel des Stellwerks beschädigt, das muss nun ausgetauscht werden. Ein Bahnsprecher sagte, dass sei sehr aufwendig. Außerdem sei viel Löschwasser in das Stellwerk gelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Kiel: Prozessauftakt gegen falschen Polizisten

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ein falscher Polizist verantworten. Laut Anklage sollen Komplizen des 24-Jährigen vor allem ältere Menschen am Telefon unter Druck gesetzt haben, der Angeklagte soll sich dann als Polizist ausgegeben und Geld und Schmuck bei den Opfern abgeholt haben. Der entstandene Schaden liegt bei zwei Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 06:00 Uhr

THW Kiel verliert 27:32

Der THW Kiel hat seinen Saison-Auftakt in der Handball Bundesliga verloren. 27:32 stand es am Ende bei den Rhein-Neckar Löwen in Mannheim. Bester THW Torschütze war Neuzugang Emil Madsen mit zehn Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 06:00 Uhr

