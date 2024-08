Stand: 30.08.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Theodor-Heuss Ring Sanierung früher fertig als geplant

Die zweite Bauphase am Theodor-Heuss-Ring in Kiel neigt sich dem Ende zu. Schon am Sonnabend wird laut Stadt der Abschnitt der B76 zwischen Waldwiesenkreuz und Friesenbrücke in Richtung Plön wieder freigegeben und damit knapp zwei Wochen früher als geplant. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

Rendsburg: Landesbauerntag auf Agrarmesse Norla

Auf der Agrarmesse Norla in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) treffen sich heute Vormittag Politiker und Landwirte zum Landesbauerntag. Der Präsidenten des Landesbauernverbandes, Klaus Peter Lucht, fordert Entlastung für die Landwirtschaft. Die Landesregierung müsse den Bauern entgegenkommen. Dazu wird sich Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) heute äußern. Außerdem sind Ostsee- und Moorschutz Themen des Treffens. Der Landesbauernverband erwartet heute etwa 1.000 Landwirte. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

Stadt Kiel: Anwohnerparken auf Schul- und Supermarktparkplätzen

Die Stadt Kiel möchte Parkplätze von Supermärkten und Schulen gezielt für Anwohnerinnen und Anwohner freigeben. Seit Juli läuft in der Landeshauptstadt ein Pilotprojekt: Auf 35 Parkplätzen einer Berufsschule im Stadtteil Ravensberg dürfen jetzt nachts, am Wochenende und in den Ferien Anwohnende parken. Reiner Pregla vom ADAC kritisiert das Projekt als halbherzig und zu bürokratisch für Autofahrerinnen und Autofahrer. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) möchte in Zukunft auch andere Schul-, Supermarkt- und Behördenparkplätze freigeben. Dafür sei man mit dem Land und Supermärkten im Gespräch. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 08:30 Uhr

Vorläufige SHMF-Bilanz: 95 Prozent Auslastung in diesem Jahr

Am Sonntag geht das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zu Ende. Es gab mehr als 200 Konzerte an mehr als 70 verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Dänemark und dem nördlichen Niedersachsen. Festival-Intendant Christian Kuhnt ist sehr zufrieden: "Eigentlich geht es gar nicht besser. Wir hatten ein wunderbares Wetter, wir hatten perfekte Stimmung und das Wichtigste, wir hatten grandiose Künstler." Am Wochenende gibt es zwei Abschlusskonzerte, zunächst am Sonnabend in Kiel mit Daniel Hope ein Konzert mit Klassik und Pop sowie vielen Gästen aus der Politik. Am Sonntag folgt das große Finale in der Lübecker Musik- und Kongresshalle mit dem Requiem von Mozart. Auf der Bühne steht der Schleswig-Holstein Festivalchor mit der NDR Radiophilharmonie und einem Solistenensemble. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2024 06:00 Uhr

