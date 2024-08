Stand: 29.08.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Kreative Ideen für Studenten auf Wohnungssuche

Alleine in Kiel stehen laut Studentenwerk SH aktuell rund 800 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz - im ganzen Land sind es etwa doppelt so viele. In Kiel wollen Stadt und Studentenwerk daher in den nächsten Jahren rund 1.700 geförderte Wohnheimplätze bauen. Für die Studienanfänger, die jetzt eine Wohnung suchen, rät die Einrichtung zu kreativen Lösungen, wie zum Beispiel das Projekt "Wohnen für Hilfe" - Studierende wohnen bei älteren Menschen oder Familien und helfen im Gegenzug im Haushalt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Campingverband: Stabiles Niveau nach starkem Boom

Besucher von Campingplätzen haben bei uns in der Region einen bedeutenden Anteil an den Übernachtungen. Hochburgen sind etwa die Halbinsel Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die Eckernförder Bucht (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die aktuelle Tourismus-Bilanz Schleswig-Holstein weist für die Monate Januar bis Juni ein Minus von sechs Prozent aus. Ein Sprecher des Landesverbandes Campingwirtschaft sagte: Zu dem Minus habe das teilweise durchwachsene Wetter und das frühe Osterfest beigetragen. Für das komplette Jahr rechnet der Verband mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit würde man sogar ein Plus von 22 Prozent verzeichnen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:30 Uhr

Norla 2024 geht heute los

Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher werden ab heute auf derNorddeutschen Landwirtschaftlichen Fachausstellung (Norla) erwartet. Noch bis Sonntag öffnet die Messe für Landwirtschaft und Verbraucher in Rendsburg (Kreis Rendsburg Eckernförde) auf 130.000 Quadratmetern ihre Tore. Rund 550 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen. In diesem Jahr musste die Ausstellungsfläche laut Veranstalter sogar vergrößert werden, um alle unterzubekommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:00 Uhr

