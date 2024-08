Stand: 27.08.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nordbahn: Zugausfälle und Fahrplanänderungen in SH

Bei der Nordbahn fallen bis zum 15. September auf verschiedenen Strecken Züge aus, weshalb es in Randzeiten zu Fahrplanänderungen kommt. Grund dafür sind nach eigenen Angaben Bauarbeiten an Schienen und Oberleitungen. Betroffen davon sind frühmorgens, abends und nachts die Linien RB 75 zwischen Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie RE 74 zwischen Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland). Wann genau die Züge fahren, ändert sich in diesem Zeitraum jedoch täglich. Tagsüber fahren die Züge weiter im Stundentakt. Für die Züge, die ausfallen, richtet die Nordbahn einen Schienenersatzverkehr ein. Es wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die Verbindungen zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Mehr bezahlbarer Wohnraum in Kiel: Stadt will Grundstück erwerben

In Kiel soll mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen. Die Landeshauptstadt will dazu nach eigenen Angaben das Areal der ehemaligen Technischen Marineschule im Stadtteil Wik kaufen. Finanziert werden soll der Kauf durch das Förderprogramm "Baulandfonds Schleswig-Holstein". Das Förderprogramm des Landes und der Investitionsbank Schleswig-Holstein soll Kommunen durch ein Darlehen beim Bau von bezahlbarem Wohnraum unterstützen. Die Landeshauptstadt plant auf dem Areal eine Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen mit einem Anteil von 30 Prozent an Sozialwohnungen. Der Ankauf des Areals ist noch für dieses Jahr geplant. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

"Gorch Fock" wird in Hamburg auf Herz und Nieren geprüft

Das in Kiel beheimatete Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", wird aktuell in Hamburg gewartet und repariert. In der Norderwerft finden unter anderem Arbeiten an der Schiffstechnik statt, teilte die Bundeswehr mit. Auch Masten, Tauwerk und Rettungsmittel sollen gewartet werden. Die "Gorch Fock" absolvierte seit ihrer letzten Instandsetzung vor etwa drei Jahren mehrere Ausbildungsfahrten und nahm an verschiedenen Veranstaltungen teil. Nach der Instandsetzung geht es für das Schiff wieder auf Ausbildungsfahrten in Nordeuropa. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:30 Uhr

Holstein-Stadion: Umbau bis Bundesliga-Heimpremiere fertig

Die Umbauarbeiten am Kieler Holstein-Stadion werden rechtzeitig zur Bundesliga-Heimpremiere am Wochenende fertig. Das hat der Verein mitgeteilt. So wurde unter anderem die sogenannte "Mixed-Zone" für Interviews erweitert. Es gibt nun 112 statt wie bisher 65 Reporterplätze. Außerdem wurden Kabinen und Duschen saniert sowie kilometerweise Kabel verlegt. Hinter der Osttribüne können sich Fans in einem neuen Zelt mit Essen und Getränken versorgen. Der Verein setzte damit die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) um. Am Sonnabend um 15.30 Uhr ist der VfL Wolfsburg zu Gast in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 08:00 Uhr

