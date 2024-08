Stand: 22.08.2024 07:12 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel will Höhenkontrolle an Eisenbahnbrücke

Gleich zwei Mal sind am Mittwoch in Kiel Lkw gegen die Eisenbahnbrücke in der Lübecker Chaussee gefahren, bereits zum zehnten Mal in diesem Jahr. Jedes Mal muss nach Angaben der Stadt die Straße und die Bahnbrücke gesperrt werden, damit die Schäden begutachtet werden können. Die Brücke hat dort wegen Bauarbeiten nur eine Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter. Jetzt möchte Kiel nach eigenen Angaben gegensteuern. Die Stadt hat bereits die Beschilderung verändert und weist mit Warnlichtern auf die geringere Höhe hin. Außerdem möchte die Stadt so schnell wie möglich eine digitale Höhenmessung installieren. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2025 beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Wie gut war die Ernte im Land?

Eine vorläufige Erntebilanz wollen Landwirtschaftsministerium, Landwirtschaftskammer und Bauernverband heute in Ottendorf bei Kiel ziehen. Am Jahresanfang hatte viel Regen den Landwirten zu schaffen gemacht. Mancherorts ging ein Teil der Wintersaaten verloren, weil Felder unter Wasser standen. Später gab es ebenso reichlich Regen wie Sonnenschein. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 08:30 Uhr

Kieler Forscher rekonstruieren Unterwasserlawine

Forscherinnen und Forscher der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) haben eine der weltweit größten Unterwasserlawinen rekonstruiert. Die hatte sich vor 60.000 Jahren vor der Küste Marokkos in Bewegung gesetzt. Ein relativ kleiner Erdrutsch wurde damals zu einer riesigen Geröll-und-Schlamm-Masse. Diese Lawine rollte mit 50 Kilometern pro Stunde 2.000 Kilometer über den Grund des Atlantiks. Die Erkenntnisse sollen laut den Forschern helfen, solche Erdrutsche in Zukunft besser einzuschätzen und vorherzusagen, welche Auswirkungen sie haben können, zum Beispiel für Seekabel. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2024 10:00 Uhr

Blauzungenkrankheit: Impfungen laufen, Infektionen steigen an

Von der Blauzungenkrankheit sind mittlerweilein Schleswig-Holstein 89 Schaf-und Rinderhaltungen betroffen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Vor knapp einer Woche waren es noch 21 Betriebe. Auch Ziegen, Alpakas, Lamas und Wildwiederkäuer können sich anstecken. Festgestellt wurde die Krankheit in den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Stormarn sowie in der Stadt Lübeck. Waren Landwirte anfangs noch zögerlich wegen möglicher Risiken, komme mittlerweile "Schwung in das Impfgeschehen", berichtet Uwe Scheper, Vertrauensperson für Tierschutz in der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Viele würden sich mittlerweile dazu entscheiden, die Impfung vornehmen zu lassen | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 17:00 Uhr

